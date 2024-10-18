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مشاهير العرب - بعد الجدل حول لقب «صوت مصر».. شيرين عبد الوهاب: «متشغلوش بالكم» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد الجدل حول لقب «صوت مصر».. شيرين عبد الوهاب: «متشغلوش بالكم» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد الجدل حول لقب «صوت مصر».. شيرين عبد الوهاب: «متشغلوش بالكم» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:45 مساءً - شيرين عبد الوهاب.. تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند محركات البحث، وذلك بعدما ثارت حالة من الجدل بعد لقب «صوت مصر».

الفنانة شيرين عبد الوهاب ولقب صوت مصر

وجهت المطربة شيرين عبد الوهاب، رسالة حب وامتنان إلى جمهورها، وذلك عبر لايف ظهرت به عبر صفحتها الرسمية على تيك توك، عبرت فيه عن شكرها العميق لدعمهم وحبهم لها وأنهم شركاء حقيقيون في نجاحها، معربة عن سعادتها الغامرة بردود الفعل الإيجابية على ألبومها الجديد.

وردت الفنانة شيرين عبد الوهاب على الجدل المثار منذ فترة حول لقب «صوت مصر» ومن المطربة التي تستحق هذا اللقب.

شيرين عبد الوهاب

وقالت شيرين عبد الوهاب في لايف، ظهرت فيه عبر حسابها على "تيك توك": «بالنسبة للألقاب أنا مش بحب الألقاب خالص على فكرة، أكيد كلنا نحب أن اسمنا يبقى جنب اسم بلدنا لكن أنا لقبي هو اسمي».

وتابعت شيرين عبد الوهاب: «متشغلوش أبدا دماغكم بموضوع الدرجات ومين أول ومين تاني، مش بيشغل دماغي خالص، أنا بحبكم قد الدنيا وشغلي وفني هو اللي بيشغلني أكتر من الحاجات دي بكتير، المحتوى اللي بقدمه ليكم».

شيرين عبد الوهاب

آخر أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب

يذكر أن، آخر أعمال شيرين عبد الوهاب أغنية «ابتسمت» وهي آخر أغنيات ألبومها الجديد الذي يضم 7 أغنيات، من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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