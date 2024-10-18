تفاصيل شخصية إنجي المقدم في وتر حساس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:07 مساءً - تشارك الفنانة إنجي المقدم ضمن أحداث مسلسل وترحساس، وتقدم خلال العمل شخصية جديدة ومختلفة عليها، حيث تلعب دور محامية تتعرض للخيانة علي يد زوجها، مما يجعلها تحاول الانتقام منه.

وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما اجتماعية، تناقش الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة في إطار مشوق، حيث يظهر "علاء" في البرومو الرسمي للعمل وهو تتصارع عدة سيدات على حبه، فبينما تتهمه زوجته بالخيانة، ترد أخرى بأنه حب حياتها منذ أن كان عمرها 18 عامًا، فيما يتبادل هو الاعتراف بالحب مع سيدة ثالثة، وتتشابك الأحداث بسبب ذلك.

مسلسل وتر حساس

"وتر حساس" من بطولة صبا مبارك ؛ وإنجي المقدم وهيدي كرم؛ ومحمد علاء؛ وأحمد جمال سعيد ومحمد العمروسي وهاجر عفيفي ولطيفة فهمي وتميم عبده وأحمد طارق نور ومحمد علي رزق، من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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