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أبطال برغم القانون يقومون بتصوير مشاهد الحلقة الأخيرة اليوم - أخبار كلمتك

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أبطال برغم القانون يقومون بتصوير مشاهد الحلقة الأخيرة اليوم - أخبار كلمتك

أبطال برغم القانون يقومون بتصوير مشاهد الحلقة الأخيرة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:43 مساءً - يقوم صناع مسلسل برغم القانون بتصوير مشاهد الحلقة الأخيرة من العمل اليوم داخل الديكور الأساسى للعمل.

وتجمع هذه المشاكل كل من هاني عادل وإيمان العاصي، ورحاب الجمل ووليد فواز، وعدد من الفنانين المشاركين في العمل.

وحصلت الحلقات الماضية من العمل على نسبة مشاهدة عالية بسبب ما يتناوله العمل من قضايا مهمة.

 

تفاصيل مسلسل برغم القانون 

 وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة “برغم القانون


مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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