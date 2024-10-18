مشاهير العرب - شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة تكشف حقيقة انتحارها في السجن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - دنيا بطمة.. أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعد انتشار العديد من الشائعات حول انتحارها، لا سيما وأنها واجهت تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب تورطها في قضية حساسة تتعلق بحساب «حمزة مون بيبي»، والذي قام بنشر معلومات خاصة ومسيئة عن شخصيات عامة وفنانات مغربيات، مما أدى إلى انتقادات واسعة وملاحقات قانونية.

حقيقة انتحار الفنانة المغربية دنيا بطمة

شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، إيمان بطمة، نفت الشائعات التي ترددت عن انتحارها داخل السجن، مؤكدة أن شقيقتها بخير ولا تعاني من أي مشاكل.

وخلال حفل عائلي، أوضحت إيمان، أن الأخبار لا تتجاوز كونها إشاعات، ودعت الصحافة والجمهور للاعتماد على المعلومات الرسمية من العائلة فقط.

سبب حبس دنيا بطمة في السجن

سبب حبس الفنانة المغربية دنيا بطمة يعود إلى تورطها في قضية تتعلق بحساب «حمزة مون بيبي»، الذي كان يهدف إلى التشهير ببعض الشخصيات العامة والفنانات في المغرب.

هذا الحساب، الذي تم إنشاءه على تطبيق "سناب شات"، استهدف شخصيات معروفة من خلال نشر معلومات خاصة ومسيئة عنهن.

في عام 2020، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن على دنيا بطمة لمدة 8 أشهر، وبعد استئناف الحكم، أضافت المحكمة الاستئنافية 4 أشهر إضافية، ليصبح مجموع عقوبتها سنة واحدة. وقد تم تأكيد الحكم بعد رفض محكمة النقض في المغرب الطعن الذي قدمته.