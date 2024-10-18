بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب - أخبار كلمتك

بعد فيديو طبيبة كفر الدوار، الأطباء: إثبات النسب والقيد مسائل قانونية بعيدة عن الطب - أخبار كلمتك

موعد إقلاع طائرة منتخب مصر إلى كاب فيردي - أخبار كلمتك

موعد إقلاع طائرة منتخب مصر إلى كاب فيردي - أخبار كلمتك

11 صورة ترصد استئناف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة النصر الليبي - أخبار كلمتك

11 صورة ترصد استئناف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة النصر الليبي - أخبار كلمتك

بيان عاجل لحزب الله بشأن بدء الاحتلال المرحلة الثانية من العدوان على لبنان - أخبار كلمتك

بيان عاجل لحزب الله بشأن بدء الاحتلال المرحلة الثانية من العدوان على لبنان - أخبار كلمتك

توجيهات صارمة من محافظ حضرموت بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

توجيهات صارمة من محافظ حضرموت بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:34 - ارتفاع مفاجئ بـ سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء في الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:34 - ارتفاع مفاجئ بـ سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء في الصاغة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هيدي كرم في أحدث ظهور: «الشك يحتاج للون الأسود» | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هيدي كرم في أحدث ظهور: «الشك يحتاج للون الأسود» | صور - أخبار كلمتك

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

باسكال مشعلاني لكلمتك: تلقيت عروضا للزواج والبعض طلب يدي من زوجي نفسه - أخبار كلمتك

باسكال مشعلاني لكلمتك: تلقيت عروضا للزواج والبعض طلب يدي من زوجي نفسه - أخبار كلمتك

الركراكي يرد على انتقادات استبعاد حكيم زياش من معسكر المغرب - أخبار كلمتك

الركراكي يرد على انتقادات استبعاد حكيم زياش من معسكر المغرب - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة تكشف حقيقة انتحارها في السجن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة تكشف حقيقة انتحارها في السجن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة تكشف حقيقة انتحارها في السجن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - دنيا بطمة.. أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعد انتشار العديد من الشائعات حول انتحارها، لا سيما وأنها واجهت تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب تورطها في قضية حساسة تتعلق بحساب «حمزة مون بيبي»، والذي قام بنشر معلومات خاصة ومسيئة عن شخصيات عامة وفنانات مغربيات، مما أدى إلى انتقادات واسعة وملاحقات قانونية.

الفنانة المغربية دنيا بطمة

حقيقة انتحار الفنانة المغربية دنيا بطمة

شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، إيمان بطمة، نفت الشائعات التي ترددت عن انتحارها داخل السجن، مؤكدة أن شقيقتها بخير ولا تعاني من أي مشاكل.

وخلال حفل عائلي، أوضحت إيمان، أن الأخبار لا تتجاوز كونها إشاعات، ودعت الصحافة والجمهور للاعتماد على المعلومات الرسمية من العائلة فقط.

الفنانة دنيا بطمة

سبب حبس دنيا بطمة في السجن

سبب حبس الفنانة المغربية دنيا بطمة يعود إلى تورطها في قضية تتعلق بحساب «حمزة مون بيبي»، الذي كان يهدف إلى التشهير ببعض الشخصيات العامة والفنانات في المغرب.

هذا الحساب، الذي تم إنشاءه على تطبيق "سناب شات"، استهدف شخصيات معروفة من خلال نشر معلومات خاصة ومسيئة عنهن.

حقيقة انتحار الفنانة دنيا بطمة

في عام 2020، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن على دنيا بطمة لمدة 8 أشهر، وبعد استئناف الحكم، أضافت المحكمة الاستئنافية 4 أشهر إضافية، ليصبح مجموع عقوبتها سنة واحدة. وقد تم تأكيد الحكم بعد رفض محكمة النقض في المغرب الطعن الذي قدمته.

دنيا بطمة تنهي حياتها داخل السجن.. شقيقتها تكشف الحقيقة

جننت الجمهور.. دنيا بطمة تتصدر تريند جوجل بسبب تغير شكلها

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مشاهير العرب - صالون الدكتورة بهية في «استراليا» ينظم حفلا لعازف الأورج مجدي الحسيني - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق