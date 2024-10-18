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مشاهير العرب - محمود شاهين: «مراتي جابت لي رقاصة في عيد ميلادي وبوست دماغها» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمود شاهين: «مراتي جابت لي رقاصة في عيد ميلادي وبوست دماغها» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمود شاهين: «مراتي جابت لي رقاصة في عيد ميلادي وبوست دماغها» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - تصدر اسم محمود شاهين، ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب إحضار زوجته راقصة له في حفل عيد ميلاده، مما أثار حالة من الجدل مرة أخرى بعد حفل زفافه.

وعلق مدير التصوير محمود شاهين، على الانتقادات التي وجهت له بسبب حفل عيد ميلاده، من خلال لقائه ببرنامج «شاي بالياسمين»، الذي يعرض على قناه «النهار»، قائلا إنه كان لا يرغب في عمل حفل لعيد ميلاده هذا العام، ولكن زوجته فاجأته بحفل عيد الميلاد رفقة أصدقائه المقربين.

محمود شاهين

وتابع محمود شاهين: «جابت لي رقاصة وساحر في عيد ميلادي، وهي اللي جابت لي رقاصة في الفرح، هي عارفة إني بحب الرقصات جدا، وبحب اتفرج على الرقص بأنواعه».

واستكمل: «أنا دايما ببعت ليها فيديوهات لرقصات، وهي حبت تعمل لي مفاجأة بالحاجة اللي أنا بحبها، هي عارفة إن الموضوع مش مقصود منه حاجة مش كويسة، الموضوع مضحك، وبنقعد نهزر عليه».

وأوضح شاهين، رد فعله حال رؤيته الراقصة في عيد ميلاده، قائلا: «أول ما شفتها بوست دماغه»، مردفا «دماغ مراتي طبعًا».

الهام شاهين وابن شقيقها محمود شاهين

الهام شاهين تهنئ ابن شقيقها «محمود شاهين »بعيد ميلاده

وكانت الفنانة إلهام شاهين شاركت جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، عددا من صور حفل عيد الميلاد برفقة ابن شقيقها محمود شاهين، وعلقت قائلة: «سنة حلوة يا جميل، وسنين قادمة أجمل وأجمل، ربنا يسعدك ويوفقك يا نانا ويحافظ عليك يا رب».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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