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ديدي يطلب من الـFBI نشر أسماء الضحايا - أخبار كلمتك

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ديدي يطلب من الـFBI نشر أسماء الضحايا - أخبار كلمتك

ديدي يطلب من الـFBI نشر أسماء الضحايا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:08 مساءً - ديدي، طالب المغني والمنتج شون ديدي، علي لسان محاميه، الـFBI بنشر أسماء الضحايا، الذين يتهمونه بالاعتداء والتحرش والقضايا الأخرى، لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه.

مايو 2025 بدء محاكمة شون ديدي

 وأعلن رسميا، عن موعد بدء محاكمة المنتج والمغني الشهير شون ديدي، خلال جلسة الاستماع التي عقدت بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤، في إحدى محاكم ولاية نيويورك الأمريكية.

وحدد القاضي  شهر مايو 2025، ليشهد أولى جلسات محاكمة ديدي، في عدة تهم من أبرزها، الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي. 

تفاصيل جديدة في قضية ديدي

وذكر المحامي، أن 120 متهمًا قدموا شكاوى بسوء السلوك الجنسي، ضد المغني والمنتج “ديدي”، بينهم 60 رجلًا و60 امرأة، وأن 25 منهم كانوا قاصرين، وقت ارتكاب جرائم الاعتداء المزعومة.

الشرطة تداهم منزل ديدي

في سياق متصل، نشرت قناة “فوكس” الإخبارية، أول فيديو، لـ مداهمة الشرطة، لمنزل المغني والمنتج الشهير ديدي، الذي يواجه عددا من الاتهامات الخطيرة، من ضمنها الاتجار بالنساء، وضربهن، والاعتداء الجنسي عليهن، والتخدير القسري لاغتصابهن. 

وداهمت قوات الشرطة مؤخرا، منزل المغني ديدي، الذي يقع في ولاية ميامي، في عملية موسعة، تمت بمعاونة العشرات من رجال الشرطة، والمروحيات، والسيارات، والكلاب البوليسية، وذلك بعد إصدار مذكرة اعتقال له.

ويخضع شون “ديدي” كومز، لتحقيق فيدرالي، بسبب عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، من قبل عدد من النساء.

وذكرت تقارير صحفية، نقلا عن مسؤولين فيدراليين، أنهم أجروا مقابلات مع ثلاث نساء، ورجل في مانهاتن، ومن المقرر إجراء مقابلات أخرى، فيما يتعلق بمزاعم، الاتجار بالجنس، والاعتداء الجنسي، والتحريض على المخدرات، والأسلحة النارية، وتوزيعها بشكل غير قانوني.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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