كنت عامل أوبن بار للخمور واتعلمنا الدين كويس أوي، أبرز تصريحات بن شقيقة إلهام شاهين عن حفل زفافه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:08 مساءً - تصدر مدير التصوير، محمود شاهين، ونجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، وذلك بعدما أثار جدلا كبيرا بتصريحاته في برنامج “شاي بالياسمين”، الذى تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب.

كشف “شاهين”، الكثير من الأسرار، عن حفل زفافه، الذى أثار الجدل، على مدار الأيام الماضية، وسر افتتاحه الفرح بظهور خمور.

في هذا السياق، ترصد “كلمتك”، خلال السطور التالية، أبرز التصريحات التى أثارت الجدل لمحمود شاهين.

“الخمور”

ورد محمود شاهين، على الجدل المثار حول حفل زفافه ووجود "بار" مفتوح لتقديم الخمور للضيوف.

وقال شاهين، خلال ظهوره ضيفًا ببرنامج ببرنامج "شاي بالياسمين" تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، المذاع عبر فضائية "النهار": "كان في الفرح أوبن بار هنكر ليه، ايه اللي يخليني أنكر شيء موجود في أفرحنا كلنا وموجود في أفراح صحابي وأفراح كل الناس".

وأضاف: "يمكن في جزء كبير من صحابي عندهم كده أو يمكن ده عشان الكميونتي بتاعتي".

“راقصة عيد ميلاده”

وكان من ضمن تصريحاته، هو التعليق، على الجدل الذي أثاره حفل عيد ميلاده الأخير، بعد إحضار زوجته «راقصة» هدية له في حفل عيد الميلاد.

وقال شاهين، إنه كان لا يرغب في عمل حفل لعيد ميلاده هذا العام، ولكن زوجته فاجأته بالحفل بصحبة أصدقائه المقربين.

وأضاف: «جابت لي رقاصة وساحر في عيد ميلادي، وهي اللي جابت لي رقاصة في الفرح، هي عارفه إني بحب الرقصات جدا، وبحب اتفرج على الرقص بأنواعه».

وتابع: «أنا دايما ببعت ليها فيديوهات لرقصات، وهي حبت تعمل لي مفاجأة بالحاجة اللي أنا بحبها، هي عارفه إن الموضوع مش مقصود منه حاجة مش كويسة، الموضوع مضحك، وبنقعد نهزر عليه».

وكشف شاهين عن رد فعله عندما رأى الراقصة في عيد ميلاده، قائلًا: «أول ما شفتها بوست دماغها»، معقبًا: «دماغ مراتي طبعًا».

“الدين وإلهام شاهين”

على الجانب الآخر، قال مدير التصوير محمود شاهين، ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، إن عمته إلهام شاهين دائمًا ما تنصحه بتوخي الحذر في أفعاله، لافتًا إلى أنها ربته على الدين الصحيح.

وأضاف: «إلهام شاهين دايما تقول لي خد بالك من أفعالك وأنا شخص عشوائي جدا، واتعلمنا الدين كويس أوي وعمر ما كان عندنا مشكلة مع حد واتعلمنا نحترم الناس اللي حواليا ومعندناش مشكلة مع حد إحنا بنتربى على تقبل الغير».

وقال: «إلهام شاهين انزعجت من دخول الناس والتصوير في الفرح وفجأة لقيت ناس غريبة في الفرح اختراق خصوصية».

واحتفل محمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين بحفل بزفافه الخميس، 5 سبتمبر.

وحرص على الحضور المطرب محمد حماقى والمنتج حمدى بدر، وأمير شاهين، والمخرجة منال الصيفي، والفنانة إلهام صفي الدين ابنة عمته، كما حضر كريم محمود عبد العزيز، نسرين إمام، هاجر الشرنوبي، محمد عز، سارة عبد الرحمن، وئام مجدي، المخرج حسام الحسيني، السيناريست تامر حبيب ونجلاء بدر ومحمد الشرنوبي وناهد السباعي وغيرهم من النجوم.

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