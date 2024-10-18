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مشاهير العرب - إيمان العاصي تنتهي من تصوير مسلسل «برغم القانون» في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إيمان العاصي تنتهي من تصوير مسلسل «برغم القانون» في هذا الموعد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيمان العاصي تنتهي من تصوير مسلسل «برغم القانون» في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:52 صباحاً - برغم القانون.. يعد مسلسل برغم القانون من الأعمال الدرامية المميزة التي تناقش قضايا اجتماعية معاصرة في زاوية جديدة، وينتظر العديد من الأشخاص معرفة موعد الانتهاء من تصويره، وفيما يلي نعرض لكم موعد انتهاء تصوير مسلسل برغم القانون.

يوفر كلمتك لزواره ومتابعيه كل ما يخص «موعد انتهاء تصوير مسلسل برغم القانون»، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال الضغط هنــــــــــا.

موعد انتهاء تصوير مسلسل برغم القانون

تلعب إيمان العاصي دور البطولة في مسلسل «برغم القانون»، ومن المقرر أن تنتهي من تصوير آخر مشاهدها في المسلسل اليوم الجمعة، بينما ينتهي باقي فريق عمل المسلسل من آخر المشاهد غدا السبت، وذلك بالتزامن مع قرب عرض الحلقة الأخيرة من العمل على قناة ON ومنصة Watch it.

إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون

مسلسل «برغم القانون من بطولة إيمان العاصي، يعد من الأعمال البارزة لعام 2024، تدور قصته حول ليلى، وهي محامية ناجحة تعيش في بورسعيد، تبدأ الأحداث باختفاء زوجها "أحمد" فجأة بعد زواج دام 10 سنوات أثمر عن طفلين، مما يدفعها إلى محاولة كشف السر وراء اختفائه، وتكتشف حقائق غامضة حول هويته.

مسلسل برغم القانون

يعرض مسلسل «برغم القانون »على قناة on ويعاد على ON دراما وأيضاً على منصة Watch it، يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم مثل هاني عادل، محمد القس، رحاب الجمل، والعمل هو من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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