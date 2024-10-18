مشاهير العرب - «يارب تفتكروني بالخير والدعاء».. محمد هنيدي يوجه رسالة مؤثرة إلى الجمهور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:36 صباحاً - محمد هنيدي.. تصدر الفنان محمد هنيدي تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما وجه رسالة مؤثرة إلى جمهوره، تمنى خلالها أن يترك سيرة طيبة ويتذكره الجميع بالخير والدعاء.

الفنان محمد هنيدي مع أنس بوخش

وحل الفنان محمد هنيدي ضيفًا مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش ببرنامج «AB TALKS»، المُذاع عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

ووجه محمد هنيدي رسالة مؤثرة إلى جمهوره خلال لقائه مع بوخش، قائلًا: «يارب يفتكروني بالخير والدعاء وخلاص.. أنا عبد فقير إلى الله».

وأضاف «هنيدي»: «بخاف من الظلم محبوش ومتظلمتش في مشواري الموضوع مش ظريف».

كما تحدث الفنان محمد هنيدي عن طفولته المليئة بالشقاوة، وصناعة مقلب تسبب في إجهاض جارته من شدة الخوف.

وقال هنيدي، في لقائه: «جدي كان فرحان بيا محدش يقدر يعملي أي حاجة وفي نفس الوقت في شقاوة، كنت بعمل مقالب أخوف الناس، يحصل كارثة ميحصلش أنا كنت بضحك».

وتابع قائلًا: «صاحبي جاب لي وش مخيف بشع أول واحدة خضتها كانت أمه، وأنا راجع بيتنا كانت ساكنة تحتينا جارتنا كنا متعاطفين معاها لأنها مابتخلفش بقالها فترة، روحت لبست الوش ودخلت الصالة لأننا جيران وبنسيب أبواب الشقق مفتوحة.. كانت هي بتغسل المواعين قولتله يا فلانة والست بصت هو صوت واحد ووقعت في الأرض».

وأكمل: «روحت طالع وجريت على خالتي في اسكندرية واختفيت وقامت الدنيا وعيلتها زعلوا وحصلت مشاكل، ورجعت صلحتها في الآخر وبقى عندها أولاد بعد كده، الله يسامحني ان شاء الله ويكون ربي غفرلي، لكن الحمد لله الموضوع خلص».

آخر أعمال الفنان محمد هنيدي

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي مسرحية ميوزيكال سكوول، والتي تشهد أحداثها عودة رمضان مبروك أبو العلمين حمودة بعد سنوات من الغياب إلى إدارة المدرسة.

ويشارك في بطولة المسرحية باقة من ألمع النجوم هم، «محمد هنيدي، محمد ثروت، نرمين الفقي، نانسي صلاح، أحمد سلطان، محمود حافظ، وغيرهم، والمسرحية من تأليف خليفة سمير، أحمد محارب، وإخراج خالد جلال».