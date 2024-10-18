هجوم على سيلينا جوميز بعد إعطائها 20 دولارا لمشرد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:35 صباحاً - سيلينا جوميز، تعرضت النجمة سيلينا جوميز، لهجوم، على مواقع الإنترنت، بعد تداول فيديو، يرصد إعطائها مبلغ ٢٠ دولارا، لرجل مشرد، لكي يشتري طعام.

ووصف عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، سيلينا جوميز، بالبخل، خاصة أنها أصبحت منذ عدة أسابيع وبشكل رسمي، مليارديرة.

بـ 1.3 مليار دولار، سيلينا جوميز تصبح أصغر المليارديرات بأمريكا

في سياق متصل، قدر موقع بلومبرج صافي ثروة المغنية والممثلة الشابة سيلينا جوميز، بـ 1.3 مليار دولار، ليضعها ضمن أصغر المليارديرات في الولايات المتحدة.

ويرتبط جزء كبير من ثروة جوميز بعلامتها التجارية التي أنشأتها منذ خمس سنوات والمتخصصة بالعناية بالبشرة "Rare Beauty"، بالإضافة إلى شراكتها في الموسيقى والتمثيل ووسائل التواصل الاجتماعي.

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