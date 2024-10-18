أسرة روج أسود تنهى 60٪ من أحداثه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:18 صباحاً - انتهت أسرة مسلسل روج أسود من تصوير ما يقرب من 60٪ من أحداثه، ومن ضمن هذه المشاهد التي تم تصويرها مشاهد محكمة الأسرة، والتي جمعت كل من رانيا يوسف ومي سليم وداليا مصطفى وبعض الفنانين المشاركين في العمل.

تفاصيل مسلسل روج أسود

ويناقش المسلسل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة المصرية ويعرض أزمات الطلاق والمطلقات بشكل واقعي وجديد على الدراما العربية

مسلسل "روج أسود" بطولة رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي ومي سليم وفرح الزاهد ومنة تيسير وأحمد فهيم وأحمد جمال سعيد وكريم العمري وعابد عناني، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وإنتاج MGR ممدوح شاهين.

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