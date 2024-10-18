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مشاهير العرب - في ذكرى رحيل جمال الغيطاني.. بدأ مشواره المهني كرسام وتأثر بنجيب محفوظ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - في ذكرى رحيل جمال الغيطاني.. بدأ مشواره المهني كرسام وتأثر بنجيب محفوظ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في ذكرى رحيل جمال الغيطاني.. بدأ مشواره المهني كرسام وتأثر بنجيب محفوظ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:03 صباحاً - عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، تقريرًا عن أهم المحطات في حياة الكاتب والأديب جمال الغيطاني، إذ أن الغيطاني تأثر بشكل عميق بأستاذه وصديقه نجيب محفوظ.

وقال التقرير، إن اليوم تحل ذكرى وفاة الكاتب والأديب جمال الغيطاني، الذي ترك بصمة بارزة في عالم الرواية العربية بفضل مشروعه الروائي الفريد، استلهم الغيطاني من التراث المصري عالمًا روائيًا مميزًا وتعد تجربته واحدة من أكثر التجارب نضجًا في الأدب العربي.

ولفت التقرير، إلى أن الغيطاني شغل منصب رئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب المصرية وكان له دور كبير في إحياء الكثير من النصوص العربية التي طواها النسيان.

وأشار التقرير، إلى أن الغيطاني تأثر بشكل عميق بأستاذه وصديقه نجيب محفوظ، حيث نشأ الاثنان في نفس المنطقة من إحياء القاهرة القديمة، وعشق الغيطاني الأدب وفن الكتابة وكانت علاقته بنجيب محفوظ سببًا في توسيع معرفته بالأدب القديم مما ساهم في وصوله إلى هذه المرحلة المتميزة.

وأوضح التقرير، أن الغيطاني كان دائمًا يتحدث عن محفوظ في ندواته وحواراته التليفزيونية مشاركًا ذكرياته ونصائحه القيمة، وُلد جمال الغيطاني في التاسع من مايو عام 1945، وبدأ مشواره المهني كرسام في عام 1963 ثم شغل منصب سكرتير الجمعية التعاونية المصرية لصناع وفنانين خان الخليلي قبل أن يتحول إلى مراسل حربي في عام 1969 لحساب مؤسسة أخبار اليوم.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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