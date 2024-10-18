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أندرو جارفيلد يصطحب مجسم ورقي لـ فلورنس بيو في العرض الأول لفيلمه (فيديو) - أخبار كلمتك

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أندرو جارفيلد يصطحب مجسم ورقي لـ فلورنس بيو في العرض الأول لفيلمه (فيديو) - أخبار كلمتك

أندرو جارفيلد يصطحب مجسم ورقي لـ فلورنس بيو في العرض الأول لفيلمه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:02 صباحاً - أندرو جارفيلد،  فاجأ الممثل الشاب أندرو جارفيلد، الجمهور والإعلام، باصطحابه مجسما ورقيا بالحجم الطبيعي، لزميلته الممثلة فلورنس بيو، في العرض الأول لفيلمهما "We Live in Time"، في المملكة المتحدة البريطانية.

وأقيم العرض العالمي لفيلم  "We Live in Time، منذ قليل، في بريطانيا، ولم تتمكن فلورنس بيو من الحضور بسبب تضارب المواعيد.

 

أندرو جارفيلد ينفصل عن حبيبته كيت توماس

في سياق متصل كشفت تقارير صحفية، أن الممثل أندرو جارفيلد، انفصل عن حبيبته الدكتورة كيت توماس، منذ عدة أسابيع.

ويأتي انفصال أندرو وكيت، بالتزامن مع شائعات، وجود علاقة حب جديدة بين أندرو جارفليد وفلورنس بيو.

فلورنس بيو تصدم جمهورها بهذا القرار

مهرجان تورنتو، فلورنس بيو وأندرو جارفيلد في العرض العالمي لفيلم We Live (فيديو)

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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