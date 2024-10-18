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مشاهير العرب - موعد الحلقة 26 من مسلسل «برغم القانون» لـ إيمان العاصي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد الحلقة 26 من مسلسل «برغم القانون» لـ إيمان العاصي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد الحلقة 26 من مسلسل «برغم القانون» لـ إيمان العاصي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:47 صباحاً - مسلسل برغم القانون حلقة 26.. استحوذ مسلسل برغم القانون على إعجاب الجماهير منذ عرض حلقاته الأولى، وتساءل الكثير من المتابعين عن موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي.

موعد عرض الحلقة الـ 26 من مسلسل برغم القانون

وسيتم عرض الحلقة الـ 26 من مسلسل برغم القانون، عبر شاشة قنوات ON وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء، ومسلسل برغم القانون يعرض طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.

مسلسل برغم القانون

كما يعرض مسلسل برغم القانون الحلقة 26، عبر شاشة قناة ON drama وذلك في تمام الساعة 10 مساء ويتم إعادة الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة 5 صباحا ومرة أخرى في تمام الساعة 4 عصرا.

مسلسل برغم القانون

موعد إعادة مسلسل برغم القانون

ويتم إعادة الحلقة الـ 26 من مسلسل برغم القانون عبر شاشة قناة ON في تمام الساعة 1.15 صباحا في نفس اليوم وفي اليوم التالي في تمام الساعة 11.30 مساء.

مسلسل برغم القانون

قصة مسلسل برغم القانون

تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار درامي، حيث تعمل ليلى بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى، وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركا طفلين وهما ليلى وهاشم، بعد زواج عشر سنوات، وتحاول الوصول لسر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.

إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون

أبطال مسلسل برغم القانون

يشارك في بطولة مسلسل برغم القانون، عدد كبير من النجوم، بجانب إيمان العاصي، أبرزهم هاني عادل، محمد القس، محمد محمود عبد العزيز، وليد فواز، إيهاب فهمي، رحاب الجمل، فرح يوسف، جوري بكر، ريما مصطفى، عايدة رياض، مازن علوان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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