مشاهير العرب - «كونوا إناثا بجد».. مراد مكرم يثير غضب السيدات بسبب رسالة على «فيسبوك» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:47 صباحاً - مراد مكرم.. تصدر اسم الفنان مراد مكرم، مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد نشره فيديو ينتقد فيه السيدات وينصح الرجال، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الفنان مراد مكرم يوجه نصيحة للسيدات

وجه الفنان مراد مكرم رسالة للسيدات اللاتي تطالبن بالمساوة بالرجل، من خلال حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، قائلا: «إلى سيدات العالم، عايزين رجاله بجد، تصرفاتهم رجاله؟ كونوا إناث بجد، متناطحيش الراجل في كل مسؤلياته ولما يشتري دماغه تشتكي أن ما بقاش فيه رجاله».

وتابع مراد مكرم: «في رجاله طباعهم وحشة؟ أكيد زي ما في ستات طباعهم زفت برضه، بس لما تلاقي راجل كويس وحنين ومسؤل بلاش تطهقيه في عيشته وبعدين تشتكي، لأن قرار أنه يشتري دماغه بدل إنه يتجلط بسببك».

الفنان مراد مكرم

استكمل: «لما تتكلمي وتشتكي أن الراجل مبيعملش واجباته، أسالي نفسك الأول لو بياخد حقوقه لا لا يبقى منطقك ناقص، وبالعكس لما حضرتك تشتكي إنك ما بتاخدش حقوقك، أتأكد الأول أنك بتعمل واجباتك على أكمل وجه قرفتونا».

تعليقات المتابعين على فيديو مراد مكرم

انقسمت تعليقات المتابعين على فيديو الفنان مراد مكرم بين غصب من السيدات ووصف الفيديو بأنه «فيديو ذكوري بحت»، وبين سعادة عارمة من الرجال.

آخر أعمال مراد مكرم

الجدير بالذكر، أن الفنان مراد مكرم شارك في مسلسل 6 شهور»، من بطولة «الفنان نور النبوي، محمد عبد العظيم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، بسمة نبيل، وعدد من ضيوف الشرف»، وتأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي.