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مشاهير العرب - «كونوا إناثا بجد».. مراد مكرم يثير غضب السيدات بسبب رسالة على «فيسبوك» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «كونوا إناثا بجد».. مراد مكرم يثير غضب السيدات بسبب رسالة على «فيسبوك» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «كونوا إناثا بجد».. مراد مكرم يثير غضب السيدات بسبب رسالة على «فيسبوك» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:47 صباحاً - مراد مكرم.. تصدر اسم الفنان مراد مكرم، مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد نشره فيديو ينتقد فيه السيدات وينصح الرجال، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مراد مكرم

الفنان مراد مكرم يوجه نصيحة للسيدات

وجه الفنان مراد مكرم رسالة للسيدات اللاتي تطالبن بالمساوة بالرجل، من خلال حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، قائلا: «إلى سيدات العالم، عايزين رجاله بجد، تصرفاتهم رجاله؟ كونوا إناث بجد، متناطحيش الراجل في كل مسؤلياته ولما يشتري دماغه تشتكي أن ما بقاش فيه رجاله».

وتابع مراد مكرم: «في رجاله طباعهم وحشة؟ أكيد زي ما في ستات طباعهم زفت برضه، بس لما تلاقي راجل كويس وحنين ومسؤل بلاش تطهقيه في عيشته وبعدين تشتكي، لأن قرار أنه يشتري دماغه بدل إنه يتجلط بسببك».

الفنان مراد مكرم

استكمل: «لما تتكلمي وتشتكي أن الراجل مبيعملش واجباته، أسالي نفسك الأول لو بياخد حقوقه لا لا يبقى منطقك ناقص، وبالعكس لما حضرتك تشتكي إنك ما بتاخدش حقوقك، أتأكد الأول أنك بتعمل واجباتك على أكمل وجه قرفتونا».

مراد مكرم

تعليقات المتابعين على فيديو مراد مكرم

انقسمت تعليقات المتابعين على فيديو الفنان مراد مكرم بين غصب من السيدات ووصف الفيديو بأنه «فيديو ذكوري بحت»، وبين سعادة عارمة من الرجال.

مراد مكرم

آخر أعمال مراد مكرم

الجدير بالذكر، أن الفنان مراد مكرم شارك في مسلسل 6 شهور»، من بطولة «الفنان نور النبوي، محمد عبد العظيم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، بسمة نبيل، وعدد من ضيوف الشرف»، وتأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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