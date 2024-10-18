حنان ترك: مشغولة بفكرة متى نصر الله؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:46 صباحاً - كشفت الفنانة المعتزلة حنان ترك، عن الأسئلة التي دارت في ذهنها في الفترة الأخيرة، وأشارت إلى أن السؤال الذي تطرحه على نفسها دائمًا هو إلى متى ينصر الله؟ وأين هي بين الحق والباطل؟

شاركت حنان ترك، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وعلقت عليها قائلة: بصراحة، أنا دايمًا مشغولة بفكرة متى نصر الله؟ مع إن النصر موجود ومنتظر كلمة واحدة من رب العالمين كُن فيكون.

وأكملت حنان ترك: ‏اللي لازم أشغل نفسي بيه مش معاد النصر، لكن أنا فين بين الحق والباطل، ‏اللهم أرني الحق حقًا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلًا وارزقني اجتنابه.

على الجانب الآخر، أعربت حنان ترك عن حبها الكبير وامتنانها، لـ الفنان القدير صلاح عبد الله، كاشفة أنه أضاف لها كثيرًا في مشوارها الفني، وتعلمت منه الكثير والكثير في حياتها، فكان بمثابة أب آخر لها مثلما أشارت الفنانة في رسالة امتنانها لـ صلاح عبد الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.