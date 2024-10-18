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حنان ترك: مشغولة بفكرة متى نصر الله؟ - أخبار كلمتك

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حنان ترك: مشغولة بفكرة متى نصر الله؟ - أخبار كلمتك

حنان ترك: مشغولة بفكرة متى نصر الله؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:46 صباحاً -  كشفت الفنانة المعتزلة حنان ترك، عن الأسئلة التي دارت في ذهنها في الفترة الأخيرة، وأشارت إلى أن السؤال الذي تطرحه على نفسها دائمًا هو إلى متى ينصر الله؟ وأين هي بين الحق والباطل؟

شاركت حنان ترك، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وعلقت عليها قائلة: بصراحة، أنا دايمًا مشغولة بفكرة متى نصر الله؟ مع إن النصر موجود ومنتظر كلمة واحدة من رب العالمين كُن فيكون.

 

 وأكملت حنان ترك: ‏اللي لازم أشغل نفسي بيه مش معاد النصر، لكن أنا فين بين الحق والباطل، ‏اللهم أرني الحق حقًا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلًا وارزقني اجتنابه.

 

على الجانب الآخر، أعربت حنان ترك عن حبها الكبير وامتنانها، لـ الفنان القدير صلاح عبد الله، كاشفة أنه أضاف لها كثيرًا في مشوارها الفني، وتعلمت منه الكثير والكثير في حياتها، فكان بمثابة أب آخر لها مثلما أشارت الفنانة في رسالة امتنانها لـ صلاح عبد الله.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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