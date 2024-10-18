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صاحب أشهر أغاني عمرو دياب، تفاصيل وفاة الشاعر أحمد على موسى - أخبار كلمتك

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صاحب أشهر أغاني عمرو دياب، تفاصيل وفاة الشاعر أحمد على موسى - أخبار كلمتك

صاحب أشهر أغاني عمرو دياب، تفاصيل وفاة الشاعر أحمد على موسى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:14 صباحاً -  رحل عن عالمنا الشاعر أحمد على موسى، وذلك دون الكشف عن أسباب وفاته.

وكان عدد من الشعراء والملحنين أعلنوا اليوم عن وفاة الشاعر أحمد على موسى بشكل مفاجئ، حيث كان أخر ظهور له على صفحات التواصل الاجتماعي منذ ساعات قليلة ببوست يدعو فيه لوالدته الراحلة.

ولحق أحمد على موسى بوالدته فى ذكرى رحيلها، بعد نعيها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بساعات قليلة، حيث كتب: زي النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي اليوم اللي فارقتني فيه روحي ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي على خير الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة فضلا وليس امرا.

الشاعر أحمد على موسى تعاون مع عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي وله الكثير من الأعمال الناجحة مع كبار النجوم وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب والذي قدم معه عدد كبير من الأغاني، وأهمها أغنية تملى معاك وأنا أكتر واحد بيحبك كما قدم مع الهضبة أيضا أغنية أنا وأنت.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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