تجهيزات خاصة لحفلات "الأندرجراوند" بساقية الصاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:14 صباحاً - تستقبل ساقية الصاوي، جمهورها، على مدار شهر أكتوبر الجاري، بقاعة الحكمة والكلمة، وذلك في الحفلات التى تنظمها على مدار اليوم.

في هذا السياق، انتهت الساقية، من بعض التجهيزات الخاصة، لاستقبال أكبر الحفلات للفن المستقل “الأندرجراوند”، والذى من المقرر أن تكون هناك مفاجأة غير متوقعة بظهور عدد من الفرق بعد غياب طويل عن الساقية.

على الجانب الآخر، يلتقى الفنان على الحجار بجمهوره مساء الأربعاء الموافق 30 أكتوبر الجاري، حيث يحيى إحدى حفلاته الفنية.



ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أغنياته الشهيرة، ويغني علي الحجار خلال الحفل عدد من الأغنيات الوطنية، بالإضافة لمجموعة من الأغنيات الرومانسية، مثل: “فجر بلادي” و”الميدان” و”الشهيد” و”ورد بلدي” و”قلب الحبيب” و”مكتوبالي”، و”غزالة” و”الزين والزينة” و”لو تعرفي” و”من غير ما تتكلمي”، و”سمرا وبعيون كحيلة” و”أسهرلك".

حفل علي الحجار بمسرح البالون

وكان الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية كشف عن موعد حفل النجم علي الحجار على مسرح البالون، ضمن احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ويقام الحفل في تمام الثامنة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر الجاري، فيما تبلغ فئات أسعار التذاكر “50 - 75 - 100 - 150 - 200 جنيه".

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