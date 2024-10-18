موعد إقلاع طائرة منتخب مصر إلى كاب فيردي - أخبار كلمتك

موعد إقلاع طائرة منتخب مصر إلى كاب فيردي - أخبار كلمتك

11 صورة ترصد استئناف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة النصر الليبي - أخبار كلمتك

11 صورة ترصد استئناف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة النصر الليبي - أخبار كلمتك

بيان عاجل لحزب الله بشأن بدء الاحتلال المرحلة الثانية من العدوان على لبنان - أخبار كلمتك

بيان عاجل لحزب الله بشأن بدء الاحتلال المرحلة الثانية من العدوان على لبنان - أخبار كلمتك

توجيهات صارمة من محافظ حضرموت بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

توجيهات صارمة من محافظ حضرموت بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:34 - ارتفاع مفاجئ بـ سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء في الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:34 - ارتفاع مفاجئ بـ سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء في الصاغة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هيدي كرم في أحدث ظهور: «الشك يحتاج للون الأسود» | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هيدي كرم في أحدث ظهور: «الشك يحتاج للون الأسود» | صور - أخبار كلمتك

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

باسكال مشعلاني لكلمتك: تلقيت عروضا للزواج والبعض طلب يدي من زوجي نفسه - أخبار كلمتك

باسكال مشعلاني لكلمتك: تلقيت عروضا للزواج والبعض طلب يدي من زوجي نفسه - أخبار كلمتك

الركراكي يرد على انتقادات استبعاد حكيم زياش من معسكر المغرب - أخبار كلمتك

الركراكي يرد على انتقادات استبعاد حكيم زياش من معسكر المغرب - أخبار كلمتك

ترامب يرشح مايك هاكابي سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل - أخبار كلمتك

ترامب يرشح مايك هاكابي سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - شاعر أغنية «تملي معاك».. وفاة أحمد علي موسى - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - شاعر أغنية «تملي معاك».. وفاة أحمد علي موسى - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شاعر أغنية «تملي معاك».. وفاة أحمد علي موسى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:42 صباحاً - الشاعر أحمد علي موسى.. رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة، الشاعر أحمد علي موسى، عن عمر 45 عامًا، فيما سيطرت حالة من الحزن الشديد على الوسط الغنائي.

وفي مصادفة مؤلمة، توفى الشاعر أحمد علي موسى في ذكرى وفاة والدته التي غيبها الموت يوم 18 أكتوبر 2021، إذ نعاها في منشور عبر حسابه على «فيسبوك» قبل وفاته بساعات.

وكتب: «زي النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي اليوم اللي فارقتني فيه روحي ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي علي خير الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة فضلا وليس أمرا».

آخر منشور للشاعر أحمد علي موسى

وكان عدد من الشعراء والملحنين قد أعلنوا صباح اليوم عن وفاة الشاعر أحمد على موسى بشكل مفاجئ، حيث قال الشاعر صلاح عطية على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «البقاء لله أخونا وزميلنا المحترم الشاعر أحمد على موسى الله يرحمه».

وأعلن الملحن إسلام زكي، اليوم الجمعة، وفاة الشاعر أحمد على موسي، قائلا إن «وفاته جاءت في نفس يوم وفاة والدته».

وأضاف إسلام زكي عبر «فيس بوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله، توفي إلى رحمة الله صديقنا الشاعر المحترم الأستاذ أحمد على موسي.. لسة منزل بوست من 4 ساعات بس بيترحم على والدته وبيقول ربنا يجمعني بيها وتوفي نفس يوم وفاتها!!.. لا إله إلا الله».

تفاصيل وفاة الشاعر أحمد علي موسى

عانى موسى من مشكلات قلبية شديدة، إذ تعرض لأزمة صحية حادة نُقل على إثرها إلى مستشفى كبير بالقاهرة لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق، أعلن الشاعر عن إصابته بضعف شديد في عضلة القلب، ورغم استقرار حالته، فضّل العودة إلى منزله لاستكمال العلاج بناءً على نصيحة الأطباء.

الشاعر أحمد علي موسى

أشهر أعمال أحمد علي موسى

قدّم أحمد علي موسى مجموعة من الأغاني التي لاقت نجاحًا واسعًا، من أشهرها:

- «تملى معاك» - عمرو دياب.

- «غمضت عيني» - رامي صبري.

- «بناء على رغباتك» - أصالة.

- «عاشق سحر عينيك» - فارس.

- «جت تصالحني» - مصطفى قمر.

الشاعر أحمد علي موسى

- «يا دايرة» - عمرو مصطفى.

- «من أول عمري» - فضل شاكر.

- تتر بداية مسلسل 100 وش».

اقرأ أيضاً
عمرو مصطفى يطرح «سلام سلام» (فيديو)

اسمع «يا دايرة».. أغنية جديدة لـ عمرو مصطفى

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مشاهير العرب - في ذكرى وفاة أيقونة المواويل.. محطات مهمة في مسيرة الفنان محمد طه (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق