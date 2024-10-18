مشاهير العرب - شاعر أغنية «تملي معاك».. وفاة أحمد علي موسى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:42 صباحاً - الشاعر أحمد علي موسى.. رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة، الشاعر أحمد علي موسى، عن عمر 45 عامًا، فيما سيطرت حالة من الحزن الشديد على الوسط الغنائي.

وفي مصادفة مؤلمة، توفى الشاعر أحمد علي موسى في ذكرى وفاة والدته التي غيبها الموت يوم 18 أكتوبر 2021، إذ نعاها في منشور عبر حسابه على «فيسبوك» قبل وفاته بساعات.

وكتب: «زي النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي اليوم اللي فارقتني فيه روحي ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي علي خير الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة فضلا وليس أمرا».

وكان عدد من الشعراء والملحنين قد أعلنوا صباح اليوم عن وفاة الشاعر أحمد على موسى بشكل مفاجئ، حيث قال الشاعر صلاح عطية على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «البقاء لله أخونا وزميلنا المحترم الشاعر أحمد على موسى الله يرحمه».

وأعلن الملحن إسلام زكي، اليوم الجمعة، وفاة الشاعر أحمد على موسي، قائلا إن «وفاته جاءت في نفس يوم وفاة والدته».

وأضاف إسلام زكي عبر «فيس بوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله، توفي إلى رحمة الله صديقنا الشاعر المحترم الأستاذ أحمد على موسي.. لسة منزل بوست من 4 ساعات بس بيترحم على والدته وبيقول ربنا يجمعني بيها وتوفي نفس يوم وفاتها!!.. لا إله إلا الله».

تفاصيل وفاة الشاعر أحمد علي موسى

عانى موسى من مشكلات قلبية شديدة، إذ تعرض لأزمة صحية حادة نُقل على إثرها إلى مستشفى كبير بالقاهرة لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق، أعلن الشاعر عن إصابته بضعف شديد في عضلة القلب، ورغم استقرار حالته، فضّل العودة إلى منزله لاستكمال العلاج بناءً على نصيحة الأطباء.

أشهر أعمال أحمد علي موسى

قدّم أحمد علي موسى مجموعة من الأغاني التي لاقت نجاحًا واسعًا، من أشهرها:

- «تملى معاك» - عمرو دياب.

- «غمضت عيني» - رامي صبري.

- «بناء على رغباتك» - أصالة.

- «عاشق سحر عينيك» - فارس.

- «جت تصالحني» - مصطفى قمر.

- «يا دايرة» - عمرو مصطفى.

- «من أول عمري» - فضل شاكر.

- تتر بداية مسلسل 100 وش».