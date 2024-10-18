مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 8، أبو المجد يطرد ديدي و"حلل" جدتها تعيدها للمطعم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:13 صباحاً - دارت أحداث مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 8 حول ذهاب ديدي إلى مطعم تحبه برفقة صبحي الذي لا يشعر بالارتياح في هذا المطعم الياباني ويطلب منها الرحيل والذهاب للتحلية في مكان آخر يعرفه، وحينما يهم لدفع حساب الطعام تخبره وديدة أنها لا تدفع المال للمطعم لأنها سبق وقدمت له ولأصحابه خدمات عديدة، وتطلب منه أن يصف سيارتها أمام الباب، ويختلس صبحي النظر فيجدها تدفع الحساب فيشعر بالإهانة ويطلب الرحيل.

وبعدها يخبر صبحي حبيبته وديدة أن علاقتهما لن تنجح لوجود تفاوت بينهما وكشف لها معرفته بما حدث في المطعم، وفي الوقت ذاته تتلقى ديدي “خبطة” جديدة بعدما تخلى والدها عن خدماتها بعدما قدم لها شيك بالمبلغ التي طلبته من قبل، وألغى كل الخدمات التي وفرتها ديدي مثل التليفزيون والدليفيري والساندويتشات.

وبعد رحيل ديدي يحاول صبحي إقناع الشيف أبو المجد بإعادتها من جديد ولكنه يرفض ويلمح بأنه لا يريده هو أيضا فيغادر صبحي المطعم، ويتسلم حسن الإدارة ويحث غالية وبشندي على القيام بأدوار ديدي وصبحي على أكمل وجه لحين عودتهما.

ويأتي سليمان إلى المطعم ويتحجج بأن أحد طواجن غالية غير جيد لتخرج وتقابله ويراها وتشعر غالية بالسعادة، أما ديدي فتتلقى عرضا مغريا من الشركة التي كانت سببا في فضيحتها ويقنعونها بالعودة ولكنها ترفض.

وخلال الحلقة يتم الكشف عن أن زينب “عبير صبري” كانت صديقك لأبو المجد وفخر وتجمعهم ذكريات عديدة ولكن الزواج ومشاغل الحياة أبعدتهم عن بعضهم البعض، مما يدخل فخر في حرب مع أبو المجد حينما يكتشف الأخير ان مطعم فخر يقدم طعام يتشابه كليا مع طعام مطعم الحبايب، ويطلب أبو المجد رؤية الشيف ولكنه يرفض ويخبره أن الحرب خدعة.

تقرر ديدي الذهاب لمنزل صبحي وتصنع مع والدته صينية بطاطس بالفراخ وتتحدث معه من قلبها وتخبرها أنها تؤمن به وبطموحه وأنها ليست خطيبته السابقة.

يقرر الثنائي الذهاب للشيف أبو المجد وطلب العودة للمطعم ولكنه يرفض، فيقومت بإغرائه بتقديم عرض إعادة ديدي وصبحي للمطعم مقابل منحه كنز وجداه في المخزن وهو “حلل" جدته وديدة وبالفعل يرضخ أبو المجد ويمنح ديدي الإدارة ويعيد صبحي للمطعم ويشعر بالسعادة بهذا “الكنز” على حد وصفه.

وتفتح ديدي الكتاب لتجد أن الوصفة الجديدة هي التي صنعتها لصبحي في منزل والدته ويتبادل الثنائي النظرات في حب وهيام خاصة أن الكتاب ذكر اسمهما.

تفاصيل مسلسل مطعم الحبايب

مسلسل مطعم الحبايب هو تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

وفيما يتعلق بـ عدد حلقات مسلسل مطعم الحبايب فإنه مكون من ١٢ حلقة ويتم عرض ٣ حلقات أسبوعيا من المسلسل عبر منصة شاهد.

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