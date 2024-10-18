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معلومات لا تعرفها عن مشعل تمر قبل طرح ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

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معلومات لا تعرفها عن مشعل تمر قبل طرح ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

معلومات لا تعرفها عن مشعل تمر قبل طرح ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:08 صباحاً - يستعد الفنان الشاب السعودي مشعل تمر لإطلاق ألبومه الأول والذي يأتي بعنوان "Home Is Changing" “الوطن يتغير” و يضم 33 أغنية.

 

ألبوم المطرب السعودي مشعل تمر

وتتقسم أغاني ألبوم مشعل تمر إلى خمسة فصول وتتناول مواضيع مختلفة، ومن المقرر طرحها بطريقة الفيديو كليب وتم تصويرها في الطائف وهم كـ الآتي،  "THE DEEP، وTHE HEART، وTHE HEARTBREAK، وTHE DREAM، وTHE RETURN

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تفاصيل ألبوم مشعل تمر

ويبدأ “مشعل” طرح أولى أغاني ألبومه الجديد بأغنية الوطن يتغير ومزيكا الأغنية مستواحاة من الهيب هوب.

وتصدر مشعل تمر الترند في وقت سابق بعد ظهوره مع جنا دياب في حفل "BRIT"  وهو  النسخة البريطانية من حفل توزيع جوائز "غرامي.

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معلومات عن مشعل تمر

ولد مشعل تم عام 1999 وهو من أب سعودي وأم إكوادورية وتخرج في معهد الفنون في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر مشعل تمر أول مطرب في السعودية يضع بصمته على الموسيقى العالمية، وذلك في عام 2020 حينما وقع لشركة تسجيلات كبرى وغنى بعدد من اللغات ومنها الإسبانية والإنجيلزية.

ومنذ عام 2023 دعم مشعل فرقة OneRepublic المرشحة لجائزة جرامي في عروض مختلفة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا ومؤخرًا قدمت الفرقة عرضًا في مكسيكو سيتي.

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وأصدر مشعل تمر خلال مسيرته عددًا من الأغاني ومنها أغنية WINNER WINNER، وMirage وأنشأ موسيقى تصويرية لـ GAMERS8 والذي يعد واحدًا من أبرز مهرجانات الألعاب.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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