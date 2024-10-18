تحدي غير متوقع، كيف ردت شيرين عبد الوهاب على حذف منصة "إكس" أغنيتها الجديدة "ابتسمت" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:04 صباحاً - في أول تحد من الفنانة شيرين عبد الوهاب، على حذف منصة “إكس” تويتر سابقا ـ أغنيتها “ابتسمت”، وهي آخر أغاني ألبومها الغنائي الجديد، قامت الفنانة بغناء الأغنية مع التكرار لكي يحفظها جمهورها وذلك خلال خروجها في لايف عبر تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك.

وكانت شيرين عبد الوهاب طرحت أغنيتها الجديدة “ابتسمت” مساء أمس الخميس، على منصة “إكس”، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما وتقول كلماتها:

ابتسمت

جالي وعليه اترسمت

قلت له إنت قويت زمان

وأديك راجعلي اتهزمت

لكن منصة “إكس” تويتر سابقا ـ حذفت الأغنية، استجابة لبلاغ مقدم من مالك حقوق النشر.

ولم يخلو لقاء شيرين عبد الوهاب بجمهورها على تيك توك، من انفعال الفنانة وظهر جليا بعد تعليق أحد المتابعين لها في اللايف واختيار اسم “عودة شيرين” لألبومها الجديد".

وقالت شيرين عبد الوهاب منفعلة: "عودة من إيه هو أنا كنت مسافرة؟".

وتطرقت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر اللايف على أزمة لقب “صوت مصر” وقالت: "إنها لا تحب الألقاب متابعة: "أنا لقبي اسمي وبس ومش بهتم بموضوع الألقاب أهم حاجة أنه يكون جنب اسم بلدي".

وأضافت شيرين عبد الوهاب: “أنها تستعد الفترة المقبلة، لإحياء مجموعة حفلات كبيرة وأولهم في مصر، مؤكدة أنها تبدأ في مصر”.

وتابعت شيرين عبد الوهاب: "نفسي أجي العراق وهاجي قريب جدًّا وكل البلاد هزورها بالإضافة إلى أني عندي حفلات في أوروبا قريبا".

واستطردت: "أكتر أغنيتين كان فيهم أحساس هما ما زال البال وبتمني أنساك والغناء قدام توما متعة، ومعنديش مانع أسمي ألبومي الجديد البوتجاز".

كما تحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن نجاح ألبومها الجديد والتي طرحت منه الأغنية الأخيرة وهي يبتسم، مشيرة إلى أنها تجهز أغاني للشتاء.

وقالت شيرين عبد الوهاب: "أنا أول ما حسيت أن الدنيا بتسود وكان فيه مؤامرات عليَّ إني ما أنزلش الأغاني، لكن ربنا كرمني بالجمهور، ولكن بلاش أسمي الألبوم بتمني أنساك علشان مش هنسى الألبوم دا، وعزيز الشافعي قريب جدًّا مني وصديق عزيز".

وأكدت شيرين أنها لم تتوقف عن تجهيز الأغاني الجديدة وتجهز عدة أعمال جديدة للشتاء حتى شهر رمضان 2025.



وتابعت شيرين عبد الوهاب: "أنا متجوزة شغلي دلوقتِ هو دا اللي شَغلني، والجمهور مسؤولية كبيرة، وعندي حفلات كتيرة بس واخدة إجازة وأنا كويسة وزي الفل وفيه بلاد كتير نفسي أزورها، وشكرًا للجمهور ويا رب دايمًا اكون عند حسن ظنكم وبحبكم قد الدنيا".

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