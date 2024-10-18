شيرين عبد الوهاب: فيه مؤامرات عليا وما نزلتش أغاني علشان كانت الدنيا مسودة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:36 صباحاً - تحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن نجاح ألبومها الجديد والتي طرحت منه الأغنية الأخيرة وهي يبتسم، مشيرة إلى أنها تجهز أغاني للشتاء.

شيرين عبد الوهاب: “كان فيه مؤامرات عليَّ”

وقالت شيرين عبد الوهاب: "أنا أول ما حسيت أن الدنيا بتسود وكان فيه مؤامرات عليَّ إني ما أنزلش الأغاني، لكن ربنا كرمني بالجمهور، ولكن بلاش أسمي الألبوم بتمني أنساك علشان مش هنسى الألبوم دا، وعزيز الشافعي قريب جدًّا مني وصديق عزيز".

وأكدت شيرين أنها لم تتوقف عن تجهيز الأغاني الجديدة وتجهز عدة أعمال جديدة للشتاء حتى شهر رمضان 2025.

وتابعت شيرين عبد الوهاب: "أنا متجوزة شغلي دلوقتِ هو دا اللي شَغلني، والجمهور مسؤولية كبيرة، وعندي حفلات كتيرة بس واخدة إجازة وأنا كويسة وزي الفل وفيه بلاد كتير نفسي أزورها، وشكرًا للجمهور ويا رب دايمًا اكون عند حسن ظنكم وبحبكم قد الدنيا".

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