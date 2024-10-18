تعليق غير متوقع من شيرين عبد الوهاب على لقب صوت مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:04 صباحاً - قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب: "إنها لا تحب الألقاب متابعة: "أنا لقبي اسمي وبس ومش بهتم بموضوع الألقاب أهم حاجة أنه يكون جنب اسم بلدي".

لايف شيرين عبد الوهاب

وأضافت شيرين عبد الوهاب: “أنها تستعد الفترة المقبلة، لإحياء مجموعة حفلات كبيرة وأولهم في مصر، مؤكدة أنها تبدأ في مصر”.

وتابعت شيرين عبد الوهاب: "نفسي أجي العراق وهاجي قريب جدًّا وكل البلاد هزورها بالإضافة إلى أني عندي حفلات في أوروبا قريبا".

واستطردت: "أكتر أغنيتين كان فيهم أحساس هما ما زال البال وبتمني أنساك والغناء قدام توما متعة، ومعنديش مانع أسمي ألبومي الجديد البوتجاز".

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