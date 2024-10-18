مشاهير العرب - مصطفى هريدي يتصدر التريند بعد وفاة والده - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:39 صباحاً - مصطفى هريدي.. تصدر الفنان مصطفى هريدي تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانه عن وفاة والده السيد عبد اللطيف هريدي الذي رحل اليوم عن عالمنا.

وكتب مصطفى هريدي منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «توفي إلى رحمة الله تعالي أبويا الغالي الحاج عبد اللطيف هريدي.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

تشييع جثمان والد مصطفى هريدي

وشيع اليوم الفنان مصطفى هريدي جثمان والده من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة عقب صلاة الظهر، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

حبس مصطفى هريدي

وقضت محكمة جنح الشيخ زايد، خلال الشهر الماضي، بالحبس لمدة سنة وكفالة ألفي جنيه على الفنان مصطفى هريدي، وذلك بسبب اتهامه بإصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ، بعدما صدمهم بسيارته، و غرمته مبلغ 5 آلاف جنيه تعويضا مدنيا.

حادث الفنان مصطفى هريدي، وقع قبل أشهر قليلة في محافظة الجيزة، وكانت السرعة الجنونية سبب رئيسي فيه حيث لم يستطيع الفنان السيطرة على سيارته ليصطدم بسيارة بها 4 شباب عقب خروجهم من السينما، وقبل أحد المطبات الصناعية بمدينة الشيخ زايد.

آخر أعمال مصطفى هريدي

وكان مسلسل «طير بينا يا قلبي»، هو آخر أعمال الفنان مصطفى هريدي الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي حول عائلة ثرية تنشئ مدرسة إنترناشونال، ويسلط المسلسل الضوء على مشاكل المنظومة التعليمية، والفرق بين ذلك النوع من المدارس والمدارس الحكومية.

أبطال مسلسل طير بينا يا قلبي

شارك في بطولة مسلسل طير بينا يا قلبي مجموعة من النجوم أبرزهم ريم مصطفى، دنيا ماهر، بسمة، محسن محيى الدين، أحمد صيام، هالة فاخر، نور محمود، عمرو عبد العزيز، اسماعيل فرغلى، ليلى حسين، ابرام سمير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، مصطفى هريدى، محمد العمروسى، ريهام محيى، سالى حماد، عبد الرحيم حسن، ماجدة منير، وضيوف الشرف أحمد فهمى، عمرو يوسف، أمير المصرى، حازم سمير، خالد عليش، جيلان علاء ومن تأليف باسم علي الخطيب إسلام شتا، أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.