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رباب ممتاز تتعاقد رسميا على مسلسل "فهد البطل" - أخبار كلمتك

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رباب ممتاز تتعاقد رسميا على مسلسل "فهد البطل" - أخبار كلمتك

رباب ممتاز تتعاقد رسميا على مسلسل "فهد البطل" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:18 صباحاً - تعاقدت الفنانة رباب ممتاز على المشاركة في مسلسل فهد البطل مع الفنان أحمد العوضي، والذي يعرض في شهر رمضان المقبل. 

 

مسلسل فهد البطل

وقالت رباب ممتاز إنها سعيدة للغاية للمشاركة في بطولة المسلسل خاصة بعد النجاح الذي حققه الفنان أحمد العوضي العام الماضي بمسلسل حق عرب، كما أنه تجسد سيدة تدعى “نوال” وهي إحدى جارات فهد البطل وتحدث بينهما العديد من المواقف والأحداث.

وأضافت رباب أنه من المفترض أن تبدأ تصوير أحداث المسلسل قبل نهاية العام الحالي، حيث إنها مشغولة حاليًا بالتحضيرات المبدئية لدور، خاصة أن هناك تفاصيل كثيرة لتلك الشخصية سوف تظهرها أحداث العمل.

 

أبطال مسلسل فهد البطل

يشارك في بطولة مسلسل فهد البطل أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، عصام السقا، صفوة، لوسي، يارا السكري، كارولين عزمي، أحمد ماجد وكوكبة من النجوم، من تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجي.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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