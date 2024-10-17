مشاهير العرب - استغرقت 6 سنوات.. ريم بسيوني تكشف لـ برنامج معكم عن رحلة كتابتها لـ رواية «الغواص» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:37 مساءً - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الروائية ريم بسيوني خلال الحلقة القادمة من برنامجها «معكم» المذاع عبر قناة «ON».

وتكشف ريم بسيوني خلال الحلقة عن كواليس رحلة كتابتها لـ روايته «الغواص» استغرقت 6 سنوات، كما تكشف عن والصعوبات التي واجهتها في كتابة رواية نظرا لأهمية ومكانة الفيلسوف الإمام أبو حامد الغزالي، الذي تناولت الرواية شخصيته بشكل عميق.

كما ستتحدث «ريم» عن الأمور التي تعلمتها من دراسة شخصية الغزالي، وكيف أثرت تلك الشخصية في تكوينها الأدبي والشخصي.

موعد عرض ريم بسيوني مع الإعلامية منى الشاذلي

وحول موعد لقاء يم بسيوني مع الإعلامية منى الشاذلي، فمن المقررأن يكون مساء يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 10 مساءً.

آخر روايات ريم بسيوني

وكانت رواية «ماريو وأبو العباس»، آخر ما كتبته ريم بسيوني ودارت أحداث الرواية في فترتين زمنيتين مختلفتين، بين عصر المتصوف المرسى أبو العباس وعصر المصمم المعماري الإيطالي ماريو روسي، ورغم الفجوة الزمنية الكبيرة بين الشخصيتين، إلا أن الرواية تقدم للقارئ نظرة ممتعة حول حياة كل منهما، وتسلط الضوء على العلاقة المميزة التي تربطهما.