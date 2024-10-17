مشاهير العرب - بعد غياب 3 سنوات.. إنجي المقدم تعود للدراما في «وتر حساس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:37 مساءً - انضمت الفنانة إنجى المقدم إلى قائمة أبطال مسلسل «وتر حساس»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة ضمن سلسلة مسلسلات الأوف سيزون.

ويشهد مسلسل «وتر حساس» بطولة الفنانة صبا مبارك عودة الفنانة إنجى المقدم إلى الدراما بعد غياب دام لـ 3 سنوات، وتجسد إنجي خلال المسلسل دور محامية متزوجة من الفنان محمد علاء، وهي ابنة خالة صبا مبارك وصديقتها المقربة وتتصاعد الأحداث وتتوتر علاقتهما ببعض.

أبطال مسلسل وتر حساس

يضم مسلسل «وتر حساس»، في بطولته نخبة من نجوم الفن أبرزهم: صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروى، لبنى ونس، تميم عبده، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حيث يناقش الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة في إطار مشوق ومن المقرر أن يكون مكون من 45 حلقة.

ومازال يواصل صناع وأبطال مسلسل«وتر حساس» تصوير العمل، تمهيداً لعرضه على قناة ON بدءًا من يوم 27 أكتوبر الجارى،

آخر أعمال إنجي المقدم

وكان آخر أعمال إنجي المقدم، هو مسلسل «الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي والذي تم عرضه عام 2021، وبعدها ظهرت كضيفة شرف فقط خلال مسلسل «راجعين يا هوى» مع خالد النبوي في 2022، رغم أنها كانت دائمة التواجد في الدراما على مدار السنوات الماضية.