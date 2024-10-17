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مشاهير العرب - أحمد محسن يطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية بأغاني الزمن الجميل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد محسن يطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية بأغاني الزمن الجميل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد محسن يطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية بأغاني الزمن الجميل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:37 مساءً - قدم الفنان أحمد محسن خلال حفله المقام اليوم داخل دار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية مجموعة من أغاني الزمن الجميل.

وأنشد أحمد محسن خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية بأغنية «صافيني مرة» للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وأغنية «داير شباكها» للفنان محرم فؤاد، وغيرها من الأغاني وسط تفاعل كبير من الجمهور.

مهرجان الموسيقي العربية 2024

وشاركه فعاليات الليلة السابعة من مهرجان الموسيقى العربية كل من المطربة حنان عصام، والمطربة فرح الموجي، والمطرب حسام حسني، الذين قدموا الفاصل الأول من الليلة.

وبدأت الفنانة ريهام عبد الحكيم حفلها الغنائي ضمن فعاليات الليلة السابعة من مهرجان الموسيقى العربيةفي تمام الساعة 11 مساء، لتقديم الفاصل الثاني، من اليوم، حيث ستشدو بعدد كبير من أغانيها المميزة.

فرح الموجي

نجوم المشاركين بمهرجان الموسيقي العربية 2024

ويشارك بمهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ 32 أكثر من 70 مطربا ومطربة أبرزهم: مدحت صالح، مروة ناجي وروائع وردة وبليغ حمدي، عاصي الحلاني وروائع كوكب الشرق أم كلثوم، فؤاد زبادي ومحمد محسن، عبير نعمة، ريهام عبد الحكيم وروائع الموجي، تامر عاشور، أحمد سعد، الموسيقار عمر خيرت، هاني شاكر وإيمان عبد الغني، علي الحجار، مي فاروق.

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الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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