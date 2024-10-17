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شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغنياتها "ابتسمت" (فيديو) - أخبار كلمتك

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شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغنياتها "ابتسمت" (فيديو) - أخبار كلمتك

شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغنياتها "ابتسمت" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:28 مساءً - طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة بعنوان “ابتسمت” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “X”.

أغنية “ابتسمت” من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم.

شيرين عبد الوهاب

واعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب لشقيقها محمد بعد خلافاتهما التي انتشرت في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وكتبت "شيرين" تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا؛ عشان في يوم خيَّرني بينه وبين اللي كنت متجوزاه"

وتابعت: "ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا.. بس أنت صح، وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليَّ وأنا معملتش بيها".

شيرين تعتذر لشقيقها

واختتمت "شيرين": "أنا بعتك بأرخص تمن.. يا ريتني كنت سمعت كلامك يا غالي".

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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