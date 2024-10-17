شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغنياتها "ابتسمت" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:28 مساءً - طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة بعنوان “ابتسمت” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “X”.

أغنية “ابتسمت” من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم.

شيرين عبد الوهاب

واعتذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب لشقيقها محمد بعد خلافاتهما التي انتشرت في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وكتبت "شيرين" تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا؛ عشان في يوم خيَّرني بينه وبين اللي كنت متجوزاه"

وتابعت: "ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا.. بس أنت صح، وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليَّ وأنا معملتش بيها".

شيرين تعتذر لشقيقها

واختتمت "شيرين": "أنا بعتك بأرخص تمن.. يا ريتني كنت سمعت كلامك يا غالي".

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