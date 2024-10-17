موعد إقلاع طائرة منتخب مصر إلى كاب فيردي - أخبار كلمتك

موعد إقلاع طائرة منتخب مصر إلى كاب فيردي - أخبار كلمتك

11 صورة ترصد استئناف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة النصر الليبي - أخبار كلمتك

11 صورة ترصد استئناف الزمالك تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة النصر الليبي - أخبار كلمتك

بيان عاجل لحزب الله بشأن بدء الاحتلال المرحلة الثانية من العدوان على لبنان - أخبار كلمتك

بيان عاجل لحزب الله بشأن بدء الاحتلال المرحلة الثانية من العدوان على لبنان - أخبار كلمتك

توجيهات صارمة من محافظ حضرموت بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

توجيهات صارمة من محافظ حضرموت بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:34 - ارتفاع مفاجئ بـ سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء في الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:34 - ارتفاع مفاجئ بـ سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء في الصاغة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هيدي كرم في أحدث ظهور: «الشك يحتاج للون الأسود» | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هيدي كرم في أحدث ظهور: «الشك يحتاج للون الأسود» | صور - أخبار كلمتك

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

باسكال مشعلاني لكلمتك: تلقيت عروضا للزواج والبعض طلب يدي من زوجي نفسه - أخبار كلمتك

باسكال مشعلاني لكلمتك: تلقيت عروضا للزواج والبعض طلب يدي من زوجي نفسه - أخبار كلمتك

الركراكي يرد على انتقادات استبعاد حكيم زياش من معسكر المغرب - أخبار كلمتك

الركراكي يرد على انتقادات استبعاد حكيم زياش من معسكر المغرب - أخبار كلمتك

ترامب يرشح مايك هاكابي سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل - أخبار كلمتك

ترامب يرشح مايك هاكابي سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مسلسل نقطة سوداء، أحمد فهمي يروج لأحدث أعماله الفنية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مسلسل نقطة سوداء، أحمد فهمي يروج لأحدث أعماله الفنية - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سوداء، أحمد فهمي يروج لأحدث أعماله الفنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:12 مساءً - روج الفنان أحمد فهمي لمسلسل نقطة سوداء الذي يعتبر أحدث أعماله الفنية وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام.

ونشر أحمد فيديو ترويجي قصير وعلق قائلا: “قريبا مسلسل نقطة سوداء على شاهد”.

وتفاعل النجوم مع منشور فهمي، وانهالت عليه التهنئات، حيث بارك له أحمد صلاح حسني ومحمد علاء والمطرب هيثم نبيل.

شاهد تنشر البوسترات الفردية لأبطال المسلسل 

وطرحت منصة شاهد البوسترات الفردية لأبطال مسلسل نقطة سودة المقرر عرضه قريبا مجانا عبر المنصة.

تفاصيل مسلسل نقطة سودة

من المقرر انطلاق عرض مسلسل نقطة سودة يوم 5 نوفمبر المقبل مجانا وبدون اشتراك من خلال منصة شاهد.

يشارك في مسلسل نقطة سودة باقة من الفنانين بينهم أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

مسلسل رقم سري يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة Watch it - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق