مشاهير العرب - أحمد زاهر يستقبل عزاء خالته وسط حضور نجوم الفن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:05 مساءً - أحمد زاهر.. توافد نجوم الفن على عزاء خالة الفنان أحمد زاهر المقام في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أول الحاضرين.

وكان أيضا من أبرز الحضور في عزاء خالة الفنان أحمد زاهر الفنان عماد زيادة والفنان هشام جمال والملحن مدين، وآخرون من نجوم الوسط الفني، وسيطر الحزن على ملامح أحمد زاهر خلال استقبال العزاء.

ومؤخرا أعلن الفنان أحمد زاهر عن وفاة خالته، التي رحلت عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، خلال منشور عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتب زاهر:«إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله خالتي السيدة سهير مصطفى رياض، الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

آخر أعمال أحمد زاهر

وكانت آخر أعمال أحمد زاهر مشاركته في سباق مسلسلات رمضان 2024، من خلال مسلسلين «محارب» بطولة الفنان حسن الرداد، «نعمة الأفوكاتو» بطولة الفنانة مي عمر، ودارت أحداثه حول شخصية نعمة المحامية الذكية، حيث تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الذي يخونها ويسرقها، كما تركت مكتب المحاماة الذي تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها داخل قهوة بلدي.