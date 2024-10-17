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فاهان تلبيان، فنان تشكيلي أثر في المشهد الثقافي المصري بأعماله النحتية - أخبار كلمتك

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فاهان تلبيان، فنان تشكيلي أثر في المشهد الثقافي المصري بأعماله النحتية - أخبار كلمتك

فاهان تلبيان، فنان تشكيلي أثر في المشهد الثقافي المصري بأعماله النحتية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 11:04 مساءً - رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر الفنان التشكيلي فاهان تلبيان عن عمر ناهز الـ 61 عامًا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال المتميزة التي تركت بصمة واضحة في مجال النحت، حيث كان الفنان فاهان تلبيان، رمزًا للإبداع والتميز، وقدم العديد من الأعمال الفنية النحتية التي أثرت المشهد الثقافي المصري والعربي.

حديقة المناظر الطبيعية الجافة

ومن أهم أعمال فاهان تلبيان هي منحوتة ضخمة على شاطئ مرسي علم، عام 2023م، عُرفت باسم “حديقة المناظر الطبيعية الجافة" تنتمي لـ"فن الأرض" بطول 70 مترا وعرض 30 مترا، وتتكون من عشرات من جذوع وسيقان أشجار بعضه مغلف بصفائح ألومنيوم ، اختلف عليها النقاد ما إن كانت تشكل أفكار الفنان بعد حادث مروع أو أنها تمثل “عظام وأوتاد الأرض المتحركة”.

 

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ويتميز أسلوب فاهان الفريد من نوعه وسبب عدم إفصاحه عن فكرة الأعمال الخاصة به ليترك لخيال الجمهور الفرصة للتحليق والوصول لمعني الأعمال بمفرده، كما تتفرد الأعمدة الخشبية الرأسية فى `حديقة المناظر الطبيعية الجافة` التى تضم حوالى ثلاثين عمودًا بأناقتها وببساطة الخامات من سيقان أخشاب الشجر بدرجاته البنية كما فى الطبيعة وليس من الخشب المصنع أو المصبوغ، لتبدو الأعمدة كأوتاد أرضية تحمل خصائصها الطبيعية.

أعمال فاهان تلبيان

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الراحل فاهان تلبيان

الفنان فاهان تلبيان من مواليد عام 1963 وهو فنان تشكيلي مصري من أصول أرمينية، وهو فنان صاحب أعمال نحتية تمثل ثقلا وحيزا فى الفراغ مع أعماله ذات الطابع الإنشائى والروح المعمارية.

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وحصل فاهان على  بكالوريوس كلية التربية الفنية من جامعة حلوان عام 1988م، واشترك في العديد من المعارض المحلية والدولية منها الفردي والجماعي، منها: (معرض بجاليرى كايرو برلين تصوير ونحت عام 1992م، وعدة معارض محلية جماعية منذ عام 1983حتى توفاه الله صباح اليوم، صالون الشباب السادس 1994، الثامن 1996، التاسع 1997، العاشر 1998، والمعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ( 25 ) 1997، ومعرض “الفن التشكيلى المصرى السودانى” بمركز رامتان الثقافى بمتحف طه حسين نوفمبر 2019، هذا بالإضافة لمعارض سمبوزيوم النحت الدولى الرابع بأسوان عام 1999، وبينالى القاهرة الدولى الخامس للخزف عام 2000م، وبينالى القاهرة الدولى الثامن عام 2000م).

وحصل على جائزة صالون الشباب السادس 1994، جائزة ثانية صالون الشباب التاسع 1997، وله مقتنيات فنية بمتحف الفن المصري الحديث.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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