محمد سليمان عبد المالك ينضم لبرنامج كتابة السيناريو في أكاديمية المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:33 مساءً - انضم المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبد المالك إلى برنامج كتابة السيناريو في أكاديمية المتحدة للإعلام الذي تترأسه إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة.

ويأتي قرار انضمام محمد سليمان عبد المالك لبرنامج كتابة السيناريو فى المتحدة اعتبارا من يوم ٥ نوفمبر المقبل.

ومؤخرًا، تصدرت أعمال المؤلف محمد سليمان عبد المالك قائمة الأكثر ١٠ مسلسلات مشاهدة بمنصة واتش إت.

واحتل مسلسل زينهم المركز الأول، وجاء مسلسل صوت وصورة المركز الثاني، وكلا العملين من تأليف محمد سليمان عبد المالك.

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