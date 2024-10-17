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محمد سليمان عبد المالك ينضم لبرنامج كتابة السيناريو في أكاديمية المتحدة - أخبار كلمتك

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محمد سليمان عبد المالك ينضم لبرنامج كتابة السيناريو في أكاديمية المتحدة - أخبار كلمتك

محمد سليمان عبد المالك ينضم لبرنامج كتابة السيناريو في أكاديمية المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:33 مساءً - انضم المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبد المالك إلى برنامج كتابة السيناريو في أكاديمية المتحدة للإعلام الذي تترأسه إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة.

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ويأتي قرار انضمام محمد سليمان عبد المالك لبرنامج كتابة السيناريو فى المتحدة اعتبارا من يوم ٥ نوفمبر المقبل.

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ومؤخرًا، تصدرت أعمال المؤلف محمد سليمان عبد المالك قائمة الأكثر ١٠ مسلسلات مشاهدة بمنصة واتش إت.

واحتل مسلسل زينهم المركز الأول، وجاء مسلسل صوت وصورة المركز الثاني، وكلا العملين من تأليف محمد سليمان عبد المالك. 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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