تعرف على أعمال يوسف الشريف المقبلة، ومصير مجهول لـ "الراكون" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:33 مساءً - يعد الفنان يوسف الشريف واحدا من النجوم الذين ينتظر الجمهور أعمالهم الفنية، بسبب نوعية الأفكار التي يتناولها في مسلسلاته وأفلامه، فهو قدم لاعب كرة القدم الشهير من خلال فيلم العالمي، وقدم فكرة “الزومبي” في كوفيد 25.

ويعود الفنان يوسف الشريف خلال الفترة المقبلة للجمهور من خلال تجهيز مسلسل جديد ليجدد نشاطه الفني.

مسلسل يوسف الشريف

ويتعاون يوسف الشريف في مسلسله الجديد المفترض تجهيزه قريبا من تأليف محمد الدباح وتحت قيادة المخرج حسين المنباوي.

كما بدأ الفنان يوسف الشريف تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «ديربي الموت» من قلب استاد المملكة أرينا.

وتساءل الجمهور مؤخرا، عن مصير مسلسله الذي انتهي منه منذ فترة ولم يعرض حتي الآن والذي يحمل عنوان “الراكون” ويتعاون فيه مع طليقته إنجي علاء، حيث إن المسلسل في البداية كان من المفترض أن يعرض في رمضان 2024، ولكن قررت الشركة تأجيله، ليتفاجأ بعدها الجمهور، بانتقال إنتاج العمل من إحدى الشركات لتنفذه شركة العدل، إلى أن تعثر من جديد، وحتي الآن لم يتم الإعلان عن الموعد النهائي لعرض المسلسل.

آخر أعمال يوسف الشريف

وكانت آخر أعمال يوسف الشريف في الدراما مسلسل كوفيد 25 ، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2021، وحقق نجاحا كبيرا وقتها.

مسلسل كوفيد 25

وخلال مسلسل كوفيد 25 يقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذي يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما إجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال عام 2025 والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

ومسلسل كوفيد 25 من تأليف إنجي علاء، إخراج أحمد جلال، بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، محمد عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.