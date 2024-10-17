موعد عرض فيلم الكيلو 64 عبر منصة شاهد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:17 مساءً - كشفت منصة شاهد vip، عن طرح الفيلم الوثائقي المصري “الكيلو 64”، للمخرج أمير الشناوي، يوم 18 أكتوبر الجاري.

في هذا السياق، علق مخرج العمل عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلًا: “الكيلو ٦٤ علي منصة شاهد بداية من ١٨ اكتوبر، متحمس جدا ان فيلمي التسجيلي الاول (الكيلو ٦٤) هيبدأ عرضه علي منصة شاهد بعد ما اتعرض في مجموعة من المهرجانات الدولية المختلفة علي مدار السنين اللي فاتت. رحلة طويلة بدأت بتصوير الفيلم من ٢٠١٣ لـ ٢٠١٦ وصولا للعرض العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ٢٠١٨، وجائزة افضل عمل طويل اول من المهرجان القومي للسينما المصرية”.

وواصل حديثه بقوله: مبسوط ان الفيلم هيكون متاح لنطاق أوسع من الجمهور، واتمني ان الفيلم ينال إعجابكم في المناسبة دي، حابب اشكر وائل الشناوي، اخويا وبطل الفيلم، علي اصراره وسعيه ورا حلمه وعايز اقوله انك بتلهمني كل يوم.

واختتم المخرج أمير الشناوي: “حابب كمان أشكر ماما وبابا وكريم، أبطال الفيلم مع وائل، علي حماسهم انهم يكونوا قدام الكاميرا وعلي استعدادهم اني اوثق المغامرة العائلية”.

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