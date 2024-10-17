طائرة خاصة تقل وفدًا إماراتيا تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر - أخبار كلمتك

طائرة خاصة تقل وفدًا إماراتيا تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر - أخبار كلمتك

لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

ليبيريا تتخطى توجو بهدف في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

ليبيريا تتخطى توجو بهدف في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا - أخبار كلمتك

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا - أخبار كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

موعد عرض فيلم الكيلو 64 عبر منصة شاهد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد عرض فيلم الكيلو 64 عبر منصة شاهد - أخبار كلمتك

موعد عرض فيلم الكيلو 64 عبر منصة شاهد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:17 مساءً - كشفت منصة شاهد vip، عن طرح الفيلم الوثائقي المصري “الكيلو 64”، للمخرج أمير الشناوي، يوم 18 أكتوبر الجاري.

 

في هذا السياق، علق مخرج العمل عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلًا: “الكيلو ٦٤ علي منصة شاهد بداية من ١٨ اكتوبر، متحمس جدا ان فيلمي التسجيلي الاول (الكيلو ٦٤) هيبدأ عرضه علي منصة شاهد بعد ما اتعرض في مجموعة من المهرجانات الدولية المختلفة علي مدار السنين اللي فاتت. رحلة طويلة بدأت بتصوير الفيلم من ٢٠١٣ لـ ٢٠١٦ وصولا للعرض العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ٢٠١٨، وجائزة افضل عمل طويل اول من المهرجان القومي للسينما المصرية”.

 

وواصل حديثه بقوله: مبسوط ان الفيلم هيكون متاح لنطاق أوسع من الجمهور، واتمني ان الفيلم ينال إعجابكم في المناسبة دي، حابب اشكر وائل الشناوي، اخويا وبطل الفيلم، علي اصراره وسعيه ورا حلمه وعايز اقوله انك بتلهمني كل يوم.

 

واختتم المخرج أمير الشناوي: “حابب كمان أشكر ماما وبابا وكريم، أبطال الفيلم مع وائل، علي حماسهم انهم يكونوا قدام الكاميرا وعلي استعدادهم اني اوثق المغامرة العائلية”.

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مشاهير العرب - في أسبوعه الأول.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق