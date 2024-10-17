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محاولة قتل مى عمر في نهاية مسلسل "إش إش" - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:17 مساءً - على قدم وساق تحاول أسرة مسلسل "إش إش" الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، والتي تلعب خلاله شخصية راقصة درجة ثالثة، المقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم، الانتهاء من تصويره خلال شهر نوفمبر.

وعلمت “كلمتك” من أحد العاملين في العمل أن نهاية العمل ستحمل مفاجآت عديدة، منها محاولة قتل إش إش التي تلعب دورها مي عمر علي يد عبدالعاطي الذي يلعب دوره الفنان إيهاب فهمي خلال أحداث العمل.

أبطال مسلسل “إش إش” 

والعمل يشارك في بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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