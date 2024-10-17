محاولة قتل مى عمر في نهاية مسلسل "إش إش" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 05:17 مساءً - على قدم وساق تحاول أسرة مسلسل "إش إش" الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، والتي تلعب خلاله شخصية راقصة درجة ثالثة، المقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم، الانتهاء من تصويره خلال شهر نوفمبر.

وعلمت “كلمتك” من أحد العاملين في العمل أن نهاية العمل ستحمل مفاجآت عديدة، منها محاولة قتل إش إش التي تلعب دورها مي عمر علي يد عبدالعاطي الذي يلعب دوره الفنان إيهاب فهمي خلال أحداث العمل.

أبطال مسلسل “إش إش”

والعمل يشارك في بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.