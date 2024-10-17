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محمد القس: نجاح برغم القانون كرم من ربنا وردود الفعل أسعدتني - أخبار كلمتك

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محمد القس: نجاح برغم القانون كرم من ربنا وردود الفعل أسعدتني - أخبار كلمتك

محمد القس: نجاح برغم القانون كرم من ربنا وردود الفعل أسعدتني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:59 مساءً - أعرب الفنان السعودي محمد القس عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها حول مسلسله الجديد برغم القانون الذي يتم عرضه حاليًا، مشيرا إلى أنه لم يتوقع أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وقال في تصريحات خاصة لـ “كلمتك”: إنه يعتبر نجاح العمل كرم من ربنا لجميع الأبطال، حيث قام بتجهيز الشخصية على أكمل وجه كي يخرج بها بهذا الشكل.

وأضاف: شخصيات الشر دائما لها رونق خاص بها في كل التفاصيل، وأي فنان يستطيع أن يقدم أفضل ما لديه في مثل هذه الشخصيات.

 

أحداث مسلسل برغم القانون 

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة “برغم القانون


مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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