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جلسة حوارية مع المخرج هاني أبو أسعد ضمن فعاليات مهرجان الجونة 2024 - أخبار كلمتك

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جلسة حوارية مع المخرج هاني أبو أسعد ضمن فعاليات مهرجان الجونة 2024 - أخبار كلمتك

جلسة حوارية مع المخرج هاني أبو أسعد ضمن فعاليات مهرجان الجونة 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:42 مساءً - أعلن مهرجان الجونة السينمائي تفاصيل الجلسة الحوارية التي ينظمها خلال فعاليات دورته السابعة مع المخرج العالمي هاني أبو أسعد، المرشح مرتين لجائزة الأوسكار.

المخرج العالمي هاني أبو أسعد 

فعلى مدار سنوات عمله، نجح "أبو أسعد" في أن يكون صوتًا عربيًا بارزًا على الساحة الدولية، مساهمًا بأفلامه في إيصال رسائل عميقة وترك بصمة لا تُنسى، لا سيما من خلال أعمال مثل "الجنة الآن" (2006) و"عمر" (2013).

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وتأتي الجلسة الحوارية ضمن فعاليات النسخة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي يوم 26 أكتوبر الساعة 2 مساءً بإدارة أحمد شوقي، رئيس الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) ورئيس تمويل سيني جونة لدعم صناع الأفلام.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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