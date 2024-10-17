جلسة حوارية مع المخرج هاني أبو أسعد ضمن فعاليات مهرجان الجونة 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:42 مساءً - أعلن مهرجان الجونة السينمائي تفاصيل الجلسة الحوارية التي ينظمها خلال فعاليات دورته السابعة مع المخرج العالمي هاني أبو أسعد، المرشح مرتين لجائزة الأوسكار.

المخرج العالمي هاني أبو أسعد

فعلى مدار سنوات عمله، نجح "أبو أسعد" في أن يكون صوتًا عربيًا بارزًا على الساحة الدولية، مساهمًا بأفلامه في إيصال رسائل عميقة وترك بصمة لا تُنسى، لا سيما من خلال أعمال مثل "الجنة الآن" (2006) و"عمر" (2013).

وتأتي الجلسة الحوارية ضمن فعاليات النسخة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي يوم 26 أكتوبر الساعة 2 مساءً بإدارة أحمد شوقي، رئيس الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) ورئيس تمويل سيني جونة لدعم صناع الأفلام.

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