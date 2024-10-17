تفاصيل احتفال معهد جوتة الإسكندرية بمرور 65 عامًا على تأسيسه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:42 مساءً - الخميس 17/أكتوبر/2024 - 04:30 م 10/17/2024 4:30:30 PM

يحتفل معهد جوته الإسكندرية غدًا الجمعة بمرور 65 عامًا على تأسيسه، بمشاركة عدد من المثقفين والمبدعين؛ بهدف تعزيز التبادل الثقافي وبناء جسور التواصل بين مصر وألمانيا.



في هذا السياق، قال مدير معهد جوته بالإسكندرية ماتياس يوخمان، في بيان إن هذه الاحتفالية تمثل مناسبة خاصة لتعزيز جسور التواصل بين الإسكندرية (عروس البحر المتوسط) وألمانيا.. مشيرًا إلى أن معهد جوتة في الإسكندرية يقدم أنشطته منذ عام 1959 وهو جزء لا يتجزأ من المشهد التعليمي والثقافي بالإسكندرية.



وأضاف يوخمان: "نعزز بصفة خاصة التبادل الثقافي بين مصر وألمانيا من خلال المشروعات الفنية.. ونحن ملتزمون بالعمل الجماعي الحيوي والمتنوع، بالتعاون مع المنظمات الشريكة والفنانين والعاملين في المجال الثقافي".

وتابع قائلًا: "نحن ملتزمون بمشهد ثقافي نابض بالحياة في الإسكندرية لمدة 65 عامًا، جنبًا إلى جنب مع المنظمات الشريكة والفنانين والمؤسسات الثقافية والتعليمية".