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تفاصيل احتفال معهد جوتة الإسكندرية بمرور 65 عامًا على تأسيسه - أخبار كلمتك

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تفاصيل احتفال معهد جوتة الإسكندرية بمرور 65 عامًا على تأسيسه - أخبار كلمتك

تفاصيل احتفال معهد جوتة الإسكندرية بمرور 65 عامًا على تأسيسه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:42 مساءً - الخميس 17/أكتوبر/2024 - 04:30 م 10/17/2024 4:30:30 PM

معهد جوتة
معهد جوتة

يحتفل معهد جوته الإسكندرية غدًا الجمعة بمرور 65 عامًا على تأسيسه، بمشاركة عدد من المثقفين والمبدعين؛ بهدف تعزيز التبادل الثقافي وبناء جسور التواصل بين مصر وألمانيا.

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في هذا السياق، قال مدير معهد جوته بالإسكندرية ماتياس يوخمان، في بيان إن هذه الاحتفالية تمثل مناسبة خاصة لتعزيز جسور التواصل بين الإسكندرية (عروس البحر المتوسط) وألمانيا.. مشيرًا إلى أن معهد جوتة في الإسكندرية يقدم أنشطته منذ عام 1959 وهو جزء لا يتجزأ من المشهد التعليمي والثقافي بالإسكندرية.


وأضاف يوخمان: "نعزز بصفة خاصة التبادل الثقافي بين مصر وألمانيا من خلال المشروعات الفنية.. ونحن ملتزمون بالعمل الجماعي الحيوي والمتنوع، بالتعاون مع المنظمات الشريكة والفنانين والعاملين في المجال الثقافي". 

 وتابع قائلًا: "نحن ملتزمون بمشهد ثقافي نابض بالحياة في الإسكندرية لمدة 65 عامًا، جنبًا إلى جنب مع المنظمات الشريكة والفنانين والمؤسسات الثقافية والتعليمية".

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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