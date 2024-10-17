مشاهير العرب - بعد أيام.. عمر خيرت يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:14 مساءً - يلتقي الموسيقار عمر خيرت جمهوره في حفل ساهر ضمن فعاليات الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية الذي شهد مشاركة كوكبة من نجوم الغناء أبرزهم مدحت صالح، وهاني شاكر، تامر عاشور وآخرين.

ويقدم عمر خيرت خلال الحفل باقة من أشهر مقطوعاته التي يعشقها الجمهور ويتفاعل معها، أبرزها «افتتاحية مصرية، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا، خلى بالك من عقلك، وجه القمر، مسألة مبدأ، ليلة القبض على فاطمة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، إعدام ميت، عارفة، غوايش، اللقاء الثاني، العاصفة، ضمير أبلة حكمت» وغيرها من لمقطوعات التي تخلق حالة من البهجة بين الحضور.

ومن المقرر إقامة حفل عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية، يوم 20 أكتوبر على خشبة مسرح النافورة، ويأتي ذلك ضم السهرات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجي، ومن المتوقع أن يحظى بإقبال جماهيري ضخم ويتبقى فقط عدد مقاعد محدود حتى يتم نفاد التذاكر كاملة.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية 2024

وجاءت أسعار تذاكر حفل عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية وفقا لموقع تذكرتي مقسمه لـ 7 فئات كالتالي: الفئة الأولى «bronze» بـ 1000 جنيه، والثانية «silver» بـ 1500 جنية، والثالثة «gold» بـ 2000 جنيه، والرابعة «platinum» بـ 2500 جنيه، والخامسة «diamond» بـ 3000 جنيه، والسادسة «vip» بـ 3500 جنيه، وتأتي الفئة السابعة والأخيرة «vip middle» بـ 4000 جنيه.

شروط حفل عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية

ويذكر أن الشركة المنظمة لحفل الموسيقار عمر خيرت في دار الأوبرا، وضعت عددًا من الشروط والتعليمات للحضور وجاءت كالآتي:

- دار الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

- تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

- عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، ويلزم ارتداء البدلة كاملة جاكيت كرافتة.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

- لا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر.

- يتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيًا إلا بعد الاستراحة.