مشاهير العرب - حمادة هلال يغني لمصر.. «قد القول» نشيد الفخر والوطنية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:14 مساءً - أغنية قد القول.. كانت أغنية قد القول لـ حمادة هلال، ثاني الأغاني التي تم تقديمها من ضمن 4 أغانٍ وطنية جديدة خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد.

وأقيمت الندوة التثقيفية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة، ونخبة من القادة العسكريين والإعلاميين والشخصيات العامة.

أغنية قد القول

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كلمات أغنية قد القول

وتأتي أغنية «قد القول»، من تقديم الفنان حمادة هلال، من كلمات محمد جميل، وألحان وتوزيع إسلام زكي، وإخراج عطية أحمدـ وجاءت كلماتها كالتالي:

أكتوبر يشهد بحكاية

هتعيش لسنين عمرها ما تموت

أبطال ضحوا وكتبوا نهاية

العالم كله عليها شهود

الجيش المصري ده أسطورة

دايما أبطاله بتوفي وعود

والنصر ده كان أجمل صورة

في حياتنا مفيش لليأس وجود

حالفين بسماها وبترابها

ولا يوم هيقرب ليها مخلوق

يحميها رجالها وشبابها

وتعيشي يا مصر وراسك فوق

أنا قد القول يا بلادي

أنا قد القول

أحميكي وقادر اشيل عنك

أنا أي حمول

لينك الحصول على أغنية قد القول

أغنية قد القول من الأغاني الوطنية التي قدمت في ذكرة احتفالات نصر أكتوبر، ويمكن سماعها بالدول على هذا الرابط: .