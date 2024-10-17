طائرة خاصة تقل وفدًا إماراتيا تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر - أخبار كلمتك

طائرة خاصة تقل وفدًا إماراتيا تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر - أخبار كلمتك

لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

لقطات من مغادرة بعثة الزمالك إلى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

ليبيريا تتخطى توجو بهدف في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

ليبيريا تتخطى توجو بهدف في تصفيات أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا - أخبار كلمتك

سقوط 11 مصابا في قصف إسرائيلي على سوريا - أخبار كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” ترتفع نحو 26.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية هذا الأمر - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي نظيره البحريني لمناقشة أوجه التعاون المشترك (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رانيا يوسف بإطلالة جريئة تشعل السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - ملك قورة تنهار خلال تشييع جنازة جدتها «صورة» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - ملك قورة تنهار خلال تشييع جنازة جدتها «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ملك قورة تنهار خلال تشييع جنازة جدتها «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:14 مساءً - شيعت جنازة جدة الفنانة ملك قورة، إلى مثواها الأخير، اليوم الخميس الموافق لـ 17 أكتوبر، من مسجد السيدة نفسية، وذلك بعدما رحلت عن عالمنا أمس الأربعاء.

وظهرت علامات الانهيار والحزن على الفنانة ملك قورة أثناء تشييع جنازتها وتوديعها إلى مثواها الأخير، وذلك بمساندة عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

وفاة جدة ملك قورة

وفي وقت سابق، أعلنت ملك قورة، عن وفاة جدتها، طالبة من الجمهور الدعاء لها، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى جدتي الغالية عواطف أحمد حسني أشهد الله أنها كانت أعظم أم وأعظم جدة، ألف رحمة ونور مع السلامة يا نور العين، ادعولها بالرحمة والمغفرة».

ملك قورة

حقيقة زواج ملك قورة

وردت الفنانة ملك قورة، على أنباء زواجها خلال الفترة الماضية، وذلك بعد ظهورها في فوتوسيشن، وهي ترتدي فستان زفاف، مشيرة إلى سبب ظهورها بفستان زفاف، خلال الفترة الماضية، قائلة: «كان سيشن لكافر مجلة بس الناس خدته وعملوا منه موضوع، وانبسطت بردود فعل الجمهور وحسيت قد إيه الناس بتحبني وإني بنتهم أو أختهم خلوني عايزة أتجوز، الفانز أهلي وأكيد هعرفهم وبعد اللي شوفته بقيت بقول للناس أنا نفسي أعزم كل واحد باركلي».

اقرأ أيضاً
بعد وفاتها.. ملك قورة تكشف عن موعد ومكان عزاء وجنازة جدتها (صورة)

ملك قورة عن ظهورها بفستان زفاف: الناس بتحبني و«خلوني عاوزة أتجوز»

تفاصيل شخصية ملك قورة في فليم «جوازة توكسيك»

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - «watch it» تتيح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق