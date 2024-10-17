مشاهير العرب - ملك قورة تنهار خلال تشييع جنازة جدتها «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:14 مساءً - شيعت جنازة جدة الفنانة ملك قورة، إلى مثواها الأخير، اليوم الخميس الموافق لـ 17 أكتوبر، من مسجد السيدة نفسية، وذلك بعدما رحلت عن عالمنا أمس الأربعاء.

وظهرت علامات الانهيار والحزن على الفنانة ملك قورة أثناء تشييع جنازتها وتوديعها إلى مثواها الأخير، وذلك بمساندة عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

وفاة جدة ملك قورة

وفي وقت سابق، أعلنت ملك قورة، عن وفاة جدتها، طالبة من الجمهور الدعاء لها، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى جدتي الغالية عواطف أحمد حسني أشهد الله أنها كانت أعظم أم وأعظم جدة، ألف رحمة ونور مع السلامة يا نور العين، ادعولها بالرحمة والمغفرة».

حقيقة زواج ملك قورة

وردت الفنانة ملك قورة، على أنباء زواجها خلال الفترة الماضية، وذلك بعد ظهورها في فوتوسيشن، وهي ترتدي فستان زفاف، مشيرة إلى سبب ظهورها بفستان زفاف، خلال الفترة الماضية، قائلة: «كان سيشن لكافر مجلة بس الناس خدته وعملوا منه موضوع، وانبسطت بردود فعل الجمهور وحسيت قد إيه الناس بتحبني وإني بنتهم أو أختهم خلوني عايزة أتجوز، الفانز أهلي وأكيد هعرفهم وبعد اللي شوفته بقيت بقول للناس أنا نفسي أعزم كل واحد باركلي».