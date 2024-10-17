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مشاهير العرب - watch it تكشف عن شخصية مراد مكرم في 6 شهور» (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - watch it تكشف عن شخصية مراد مكرم في 6 شهور» (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - watch it تكشف عن شخصية مراد مكرم في 6 شهور» (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:14 مساءً - كشفت منصة watch it، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل شخصية الفنان مراد مكرم ضمن أحداث مسلسل 6 شهور خلال الساعات القليلة الماضية، والذي من المقرر انطلاقته خلال الفترة المقبلة.

وشاركت watch it البوستر التشويقي الذي يكشف عن شخصية مراد مكرم ضمن أحداث مسلسل 6 شهور، وعلقت عليه قائلة: «استنوا كمال في مسلسل 6 شهور من إنتاجات WATCHIT الأصلية، يُعرض حصريًا ابتداءً من 23 أكتوبر».

موعد عرض مسلسل 6 شهور

ويعرض مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي للمرة الأولى عبر منصة watch it، في 23 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الكثير التفاصيل المثيرة والمشوقة.

مسلسل 6 شهور لـنور النبوي

ويعد مسلسل 6 شهور، أول بطولة مطلقة لـ الفنان نور النبوي، إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار من التشويق والاثارة حيث سيكون لكل حلقة نجم متواجد في الأحداث ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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