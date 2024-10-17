عبد الله الرويشد يعود إلى الكويت اليوم بعد رحلة علاج بألمانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:08 مساءً - يعود الفنان عبد الله الرويشد إلى الكويت، مساء اليوم الخميس، وذلك بعد انتهاء رحلة علاج قاسية خضع لها الأيام الماضية فى ألمانيا.

في هذا السياق، نشرت شركة روتانا عبر حسابها الرسمي على موقع الموقع الفيس بوك، فيديو لعبد الله الرويشد فى طريقه إلى مطار استعدادًا للعودة إلى وطنه الكويت بعد تماثله للشفاء بنسبة كبيرة.

وكانت حالة كبيرة من الجدل، قد أثيرت بعد ظهور الفنان عبد الله الرويشد، على كرسي متحرك فى ألمانيا، أثناء الخضوع لفترة علاجه.

نشر حساب et بالعربي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” فيديو لعبد الله الرويشد مع مجموعة من أصدقائه قاموا بزيارته في ألمانيا حيث يتلقى العلاج.

ونشرت الصفحة الرسمية لـقناة روتانا للصوتيات والمرئيات والمنتجة لأعمال الفنان عبد الله الرويشد صورة تجمع سالم الهندي المدير التنفيذي للشركة بالمطرب عبد الله الرويشد فى أول ظهور له بعد وعكته الصحية الأخيرة.

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