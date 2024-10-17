أحلام تعتذر لشيرين عبد الوهاب لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 04:08 مساءً - حرصت الفنانة أحلام على توجيه اعتذار للفنانة شيرين عبد الوهاب لعدم تهنئنها بعيد ميلادها الـ44 الذي احتفلت به في الثامن من أكتوبر الجاري.

في هذا السياق، علقت أحلام على تدوينة شيرين التي توجهت فيها بالشكر لعدد من الفنانين الذين حرصوا على تهنئتها، وكتبت: "كل عام وأنتي قلبي.. ااااسفة ما انتبهت لعيد ميلاد حبيبتنا وأختنا الغااااالية أوي أوي، وأنا جاية مصر قريب، وضروري أشوفك وأرجع أقرى عليك ياسين، يارب يحميك ويسعدك ونشوفك دائمًا نجمه نفخر بها شيرين عبدالوهاب".

شيرين تحتفل بعيد ميلادها الـ44

وكانت شيرين قد وجهت الشكر لكل من هنأها بعيد ميلادها، في رسالة صوتية مؤثرة نشرتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الرسمية الخاصة بها، معبرة عن امتنانها العميق لدعمهم وحبهم خلال هذه الفترة.

تضمنت رسالة شيرين قائمة طويلة من الأسماء التي توجهت إليها بالشكر والتقدير، بدءًا من أصدقائها المقربين وزملائها الفنانين وحتى جمهورها في الوطن العربي، الذي أشاد بنجاحاتها الأخيرة واستعادتها لرشاقتها بعد فقدانها الكثير من وزنها، وزيادة ثقتها بنفسها وعودتها إلى الظهور بشكل أكثر إشراقًا وجاذبية، وعودتها من جديد إلى الساحة الفنية وهي أكثر نضجًا وحكمة، ولاقت هذه الرسالة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شيرين في رسالتها: "عايزة أشكر كل الناس اللي عايدتني اللي هما عائلتي الكبيرة اللي عايدتني بمناسبة عيد ميلادي وأثروا فيا جدًا جدًا السنة دي، معايدة المطربة سميرة سعيد النجمة الكبيرة الديفا صديقتي الغالية، ومها صاحبتي مش هنسى أبدًا جمال الفويس بتاعكم وجمال المعايدة بتاعتكم".

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