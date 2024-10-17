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عفروتو يتصدر تريند اليوتيوب بـ"وديني" - أخبار كلمتك

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عفروتو يتصدر تريند اليوتيوب بـ"وديني" - أخبار كلمتك

عفروتو يتصدر تريند اليوتيوب بـ"وديني" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:43 مساءً - نجح مطرب الراب الشاب عفروتو، في تصدر تريند اليوتيوب، وذلك بكليب جديد طرحه عبر قناته الرسمية بعنوان "وديني".

 

  تصدر عفروتو التريند الـ 12، وذلك بعدما وصلت نسبة مشاهدة الكليب نصف مليون مشاهدة.

 

 

 وكان عفروتو، قد علق على  أغنية أحمد سعد "سعودي وأسمر"، والتي اقتبس منها كلمات مشابهة لأغنية "برازيلي وأسمر"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بحفلته بمهرجان بني غازي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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