مشاهير العرب - أغنية بنعيش عبور تاني لـ سيف مجدي في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:35 مساءً - أغنية بنعيش عبور تاني.. تصدرت الأغنية الوطنية بنعيش عبور تاني التريند، وذلك بعد غنائها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد، وذلك بمشاركة كلا من الفنانين سيف مجدي وحنين الشاطر.

وقدم أوبريت «بنعيش عبور تاني»، كرابع أغنية خلال فعاليات الندوة التثقيفية، وذلك بعد أغاني: مصر شعب جيش، قد القول، قادرين على أي تحدي» على التوالي.

كلمات أغنية بنعيش عبور تاني

أغنية بنعيش عبور تاني، من تأليف الدكتور مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتقديم سيف مجدي، وحنين الشاطر، ومحمد مغربي، وهايدي موسى، ومحمد أسامة، وزينب حسن، وعمر المصري، وكنزي تركي، وعمر عبد الوهاب، وسارة هيثم، وإخراج عطية أحمد.

وجاءت كلمات أغنية بنعيش عبور تاني، على النحو التالي:

لف الدنيا برضه هترجع مش هتلاقي أجمل من مصر

حارة وشارع كنيسة وجامع

رافعين فوقه علامة النصر

وتعالوا تعالوا تعالوا

فاتحين أحضانا تاخدكوا

في قلوبنا قبل بيوتنا

وبلدنا هي بلدكوا

لفوا الدنيا

لف الدنيا وبرضه هترجع

مش هتلاقي أجمل من مصر

حارة وشارع كنيسة وجامع

رافعين فوقه علامة النصر

فاتحين أحضانا تاخدكوا

في قلوبنا قبل بيوتنا

وبلدنا هي بلدكوا

لفوا الدنيا

وانت معدي في باب الخلق

حتلقى مجند وسط الخلق

شعبنا جيش

جيشنا الشعب

عمره ما حارب غير للحق

يحمي حدودنا ويحمي حدودكوا

مصر وهي الخط الأحمر

يحميها ظابط شاب وأسمر

وقت عبورنا سمع العالم

صيحة نصر الله أكبر

قالها محمد مينا قصادكوا

رابط كلمات أغنية بنعيش عبور تاني

ولسماع أغنية بنعيش عبور تاني، التي قدمت خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد، بحضةر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضغط على الرابط .