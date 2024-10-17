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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قصة مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي وعدد الحلقات - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قصة مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي وعدد الحلقات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قصة مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي وعدد الحلقات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:35 مساءً - يستعد الفنان أحمد العوضي، للمشاركة في الماراثون الرمضاني 2025، من خلال مسلسل «فهد البطل»، وخلال السطور التالية التفاصيل الكاملة للعمل، وأبطاله وعدد حلقاته.

تفاصيل مسسل فهد البطل

ومن المقرر أن يبدأ طاقم العمل في تصوير المسلسل في شهر نوفمبر المقبل، استعدادا لعرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، حيث تدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، والعمل من تأليف الكاتب محمود حمدان، ومكون من 30 حلقة.

أحمد العوضي

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، ويضم في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرون.

آخر أعمال أحمد العوضي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي، هو مسلسل «حق عرب» الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ودارت أحداث مسلسل حق عرب، في إطار شعبي تشويقي حول عرب السويركي «أحمد العوضي»، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذي يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولي" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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