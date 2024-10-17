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مشاهير العرب - تامر عاشور يكشف عن تفاصيل بمهرجان الموسيقي العربية 32 بهذه الطريقة (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تامر عاشور يكشف عن تفاصيل بمهرجان الموسيقي العربية 32 بهذه الطريقة (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر عاشور يكشف عن تفاصيل بمهرجان الموسيقي العربية 32 بهذه الطريقة (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 17 أكتوبر 2024 03:35 مساءً - يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في نسخته الـ 32، السبت المقبل الموافق لـ 19 أكتوبر، ومن المفترض أن يقدم خلالها باقة من أفضل أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرا.

في هذا السياق، روج تامر عاشور، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لحفله في مهرجان الموسيقي العربية بدورته الـ 32، حيث نشر البوستر التشويقي الذي يكشف عن تفاصيل حفله، المقرر أن يكون في 19 أكتوبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

تامر عاشور

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور بمهرجان الموسيقى العربية

وطرحت الجهة المنظمة للحفل عن أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في مهرجان الموسيقى العربية من 1000 جنيه للتذكرة البرونزية، و1500 جنيه للتذكرة السيلفر، و2000 جنيه للتذكرة الجولد، أما التذكرة البلاتينيوم فيصل سعرها إلى 2500 جنيه، كما يصل سعر التذكرة الدياموند إلى 3000 جنيه، فيما يصل سعر تذكرة «VIP right & Left» إلى 3500 جنيه، فيما يصل سعر التذكرة «VIP Middle» إلى 4000 جنيه.

شروط دخول حفل تامر عاشور بمهرجان الموسيقى العربية

ووضعت دار الأوبرا، مجموعة من الشروط، لدخول حفل تامر عاشور، وهي تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة وعند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء البدلة كاملة جاكيت كرافتة وغير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته وممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات و ممنوع التصوير ولا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر ويتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيا إلا بعد الاستراحة».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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